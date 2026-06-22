タレントのマツコ・デラックス（53）が22日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の1次リーグ・日本−チュニジアのテレビ中継を辛口評論した。

番組では、20日（日本時間21日）に行われた同試合をピックアップ。日本が4−0で快勝したほか、元日本代表の本田圭佑による解説で、独特の言い回しがふんだんに盛り込まれたことが大きな話題になった。

番組では、こうした出来事にかけ、「周りに言い回しが独特な人はいますか？」の質問が。マツコは「この質問の答えというより、クレーム的になっちゃうと思うんですけど」と前置きし、日本テレビ系で放送された中継について自分の考えを口にした。

「本田さんの解説って、NHKで特にそこに触れることもなく、後でみんなが盛り上がっていたことが、とてもおもしろかったわけじゃないですか？昨日の某民放の中継で、そこをフィーチャーして、後からもう1回それを見せたりしていた…民放って嫌だなって思いました」。スタジオには大きな笑いが起きた。

「あれやっちゃうと、ネットもしらけるのよね。分かってねえなって思いました」。バッサリ斬りつつも、「すみません、本当に。ごめんなさい。でも、ギャラはいただいている局です」と謝っていた。