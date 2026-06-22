武田久美子、美ボディ際立つビキニショットに反響「スタイル維持してるの凄い」「完璧すぎ」
【モデルプレス＝2026/06/22】女優の武田久美子が6月22日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿での写真集撮影のオフショットを披露し、話題となっている。
【写真】元アイドル57歳美人女優「頭身バランス神」美ボディ輝くビキニ姿
武田は「皆様に素敵なお知らせがあります」「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と報告。「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先行カットを掲載しております」とつづり、「FRIDAY」（講談社）への先行カットの掲載を告知した。
投稿では、写真集の撮影のオフショットを複数枚公開。トップス部分が白く、ボトム部分がブラウンのツートンカラーのビキニを着用しており、スラリと伸びた脚やデコルテなど美しいスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「スタイル維持してるの凄い」「完璧すぎ」「頭身バランス神」「まぶしいくらい素敵」「本当に美人」といったコメントが寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。娘は、2025年夏よりメディカルスクールに進学したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】元アイドル57歳美人女優「頭身バランス神」美ボディ輝くビキニ姿
◆武田久美子、ビキニ姿で際立つ美ボディ
武田は「皆様に素敵なお知らせがあります」「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と報告。「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先行カットを掲載しております」とつづり、「FRIDAY」（講談社）への先行カットの掲載を告知した。
◆武田久美子の投稿が話題
この投稿にファンからは「スタイル維持してるの凄い」「完璧すぎ」「頭身バランス神」「まぶしいくらい素敵」「本当に美人」といったコメントが寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。娘は、2025年夏よりメディカルスクールに進学したことを報告している。（modelpress編集部）
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