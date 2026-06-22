ミニストップ「北海道フェア」開催、エスカロップの弁当や北海道メロンシュークリームなどをラインアップ

ミニストップは、2026年6月23日から「北海道フェア」を実施する。店内加工ファストフードをはじめ、お弁当、おにぎり、スイーツ、菓子パン、北海道のお菓子など、北海道の食材を使った商品を、ミニストップ全店で発売する。

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〈第1弾 発売日:2026年6月23日〜〉

◆エスカロップ

本体価格:648円(税込699.84円)

三元豚ロースカツの上にたっぷりデミソースをかけた北海道ご当地メニュー「エスカロップ」の弁当。デミソースは苦みのある本格的な味付けで、ご飯はバターとコンソメの風味を効かせた仕立て。

◆チキンとゴロっと野菜のスープカレー

本体価格:398円(税込429.84円)

クミン･コリアンダー･カルダモン等のスパイスや、ココナッツ･オニオンピューレを入れた、旨味のある仕立て。ブロッコリー･人参･じゃがいもなどを入れ、具沢山に仕上げた。

◆蒸し鶏と彩り野菜のラーメンサラダ

本体価格:430円(税込464.40円)

北海道発祥の野菜たっぷりのラーメンサラダ。ごまドレッシングをかけて食べる。

◆北海道メロンシュークリーム

本体価格:178円(税込192.24円)

北海道産メロン入りペーストを使用したメロンクリームは、一口目から贅沢なメロンの風味が楽しめる。

◆ミルククリームサンド

本体価格:158円(税込170.64円)

ミルクを織り込んだもっちりとした生地をツイストして型に入れて焼き上げ、北海道十勝産牛乳入りミルクホイップをサンドした。

◆まっしろなチーズクリームサンド

本体価格:358円(税込386.64円)

北海道十勝産フレッシュクリームとマスカルポーネクリームを合わせて作ったチーズクリームをはさんだサンド。

◆ザンギマヨ巻

本体価格:218円(税込235.44円)

北海道で人気のザンギ(唐揚げ)を刻んで、ジンギスカンのたれを和えてマヨネーズと巻いた。近畿･四国では販売しない。

◆北海道産鮭

本体価格:188円(税込203.04円)

北海道産秋鮭を使用し、かつお節･うるめ節･昆布エキスの合わせ出汁で旨味をプラスした。

◆北海道たらこ

本体価格:188円(税込203.04円)

北海道産生たらこを使用し、昆布だし･かつおだしで味付けした。

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〈第2弾 発売日:2026年6月30日〜〉

◆塩バターコーンラーメン

本体価格:498円(税込537.84円)

北海道産昆布エキス･北海道産玉ねぎ･北海道産ホタテエキスに和節の旨みを加えた函館風の塩ラーメンスープ。北海道産コーンを使用している。

◆カップdeメロンショート

本体価格:348円(税込375.84円)

北海道産赤肉メロンムースにスポンジと北海道産赤肉メロンソース、カスタード風味のホイップを重ねた。トッピングには皮付きのメロンとメロンソースをのせた。

◆ずっしりコロッケドーナツ(北海道産じゃがいものコロッケ)

本体価格:198円(税込213.84円)

北海道産じゃがいものコロッケを使用。パン生地でコロッケをまるごと1個包んで揚げた。

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【好評販売中の北海道フェア対象商品ラインアップ】

◆ワッフルコーン ミルク&ショコラ

本体価格:285円(税込307.80円)

◆ワッフルコーン こくのミルクバニラ

本体価格:228円(税込246.24円)

◆北海道ミルクソフト

コーン･カップ 本体価格:320円(税込345.60円)

得盛ソフト ミルク 本体価格:450円(税込486.00円)

※一部店舗では、仕様･価格が異なる。

◆十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味

本体価格:298円(税込321.84円)