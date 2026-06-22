【4日間限定】対象の「冷たい麺」が50円引き　冷し中華やざるそば、冷製パスタなど / セブン‐イレブン

セブン‐イレブン･ジャパンは、6月25日〜28日の4日間限定で、「冷たい麺」を対象とした50円引きセールを全国のセブン‐イレブン店舗で実施する。

冷し中華などの「調理麺」のほか「スパゲティ･パスタ」カテゴリの冷製パスタ、「パスタサラダその他」が対象で、麺が入っている冷製の「カップデリ･惣菜」も含む。温かい麺やカップラーメン･袋麺といった常温の麺、冷凍麺、冷蔵袋麺などは対象外となる。

本格的な暑さを迎えるこの時期に、さっぱりとしたメニューを手頃な価格で楽しんでもらいたいとの考えから本企画を実施するとした。

なお、店舗によって一部取り扱いがない場合や商品名･規格･価格が異なる場合があるとしている。

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〈実施概要〉

実施期間: 2026年6月25日(木)〜6月28日(日) ※4日間限定

対象カテゴリー:「調理麺」、「スパゲティ･パスタ」内冷製パスタ、「パスタサラダその他」

※「カップデリ･惣菜」内麺の入っている冷製商品も対象。

【対象商品(一例)】

◆「ツルッとのど越し 冷し中華」

チャーシュー、錦糸玉子、きゅうり、茹で玉子、わかめ、もやし、紅生姜の7種類の具材を使用した冷し中華。

セール価格: 税別500円(税込540円) ※通常価格は税別550円

販売エリア: 全国

※一部地域では別規格の商品を販売する。

◆「一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」

粗挽きと細挽きのそば粉を使用し、そばの風味としなやかなのど越しを味わえるよう仕上げた商品。つゆには鰹節の風味をきかせ、旨みとコクのある味わいに仕立てた。

セール価格: 348円(税込375.84円) ※通常価格は税別398円

販売エリア: 全国

※一部地域では別規格の商品を販売する。

◆「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」

凝縮した海老の旨みを加えたトマトソースを使用した。濃厚なソースがもちもちとした食感の生パスタや具材の海老によく絡み、素材の風味などを楽しめる。

セール価格: 税別548円(税込591.84円) ※通常価格は税別598円

販売エリア: 沖縄県を除く全国

■注意事項

※セブン‐イレブン標準価格(税別)からの値引きとなる。

※温かい麺(そば、うどん･ラーメン、パスタ、焼そば、焼うどん、焼ビーフンなど)、常温麺(カップラーメン、袋麺など)、冷蔵袋麺、低カロリー麺、とうふ麺、冷凍麺は対象外。

※販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格(税別)から値引きする。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格(税別)からの値引きとなる。

※「エコだ値」値引きの対象商品は「エコだ値」値引き後の価格(税別)から値引きする。

※他の値引きキャンペーンとの併用はできない。

※キャンペーン内容は変更になる場合がある。

※セブンミール商品も対象。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ/WEBサイトでは一部対象外となる。また、7NOWアプリ/WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では一部対象外となる。

※いずれも画像はイメージ。