玩具の展示会「TOKYOおもちゃショー2026」が8月29日、30日に開催決定
【TOKYOおもちゃショー2026】 会期：8月27日～30日 ・商談見本市（ビジネスデー） 8月27日10時～17時30分、28日9時30分～17時 ・一般公開（パブリックデー) 8月29日9時～17時、30日9時～16時 ※パブリックデー併催：コロコロ魂フェスティバル（主催：小学館） 会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4 ホール
日本玩具協会は、玩具の展示会「TOKYOおもちゃショー2026」を8月27日より東京ビッグサイトにて開催する。開催スケジュールは商談見本市が8月27日、28日、一般公開は8月29日、30日となっている。
「TOKYOおもちゃショー」では様々なおもちゃメーカーの新商品などの展示が実施される。また、例年では日本おもちゃ大賞商品の展示も実施されている。
🟥🔴🟧🟠🟨🟡🟩🟢🟦🔵- TOKYOおもちゃショー (@tokyo_toyshow) June 15, 2026
8/29(土)・8/30(日)に#TOKYOおもちゃショー2026 開催決定🎉
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