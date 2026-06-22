【漢字クイズ】「蛇穴」の読み方は？読み方が意外すぎる難読地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「蛇穴」はなんて読む？

「蛇穴」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、奈良県にある3文字の地名です。 いったい、「蛇穴」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さらぎ」でした。 蛇穴は、奈良県御所市に位置しています。

そんな御所市は、神社仏閣や古い町並み、金剛・葛城山の自然を楽しめるまち。

市内には葛城一言主神社や高鴨神社など、歴史を感じられるスポットが点在しており、山の景色や古い町の面影を一緒に味わえる魅力のあるエリアですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『御所市役所 観光振興課 シティプロモーション係』

ライター Ray WEB編集部