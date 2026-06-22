とんがり帽子のアトリエ、最終回先行放送記念無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」最終回の先行放送を記念し、６月22日（月）、23日（火）に最終回までの無料一挙放送を実施する。
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、魔法使い達が隠した“絶対の秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジー。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数900万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ね、ファン待望の本格ファンタジーの映像化にさらなる注目が集まっている。
このたび、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」最終回のABEMA先行放送を記念し実施される無料一挙放送企画では、最終回放送当日の６月22日（月）午後５時より、第１話から最終回直前となる第12話までを無料振り返り一挙放送。続く夜11時からは、最終回・第13話を地上波１週間先行で無料放送。さらに、翌日６月23日（火）午後４時より、最終話までの全話無料一挙放送も実施。なお一挙放送後も、７月６日（月）夜11時までは全話無料で楽しめる。
また、最終回の先行放送と無料一挙放送企画を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式X(@tongari_anime）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、６月22日（月）昼12時頃にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を６月28日（日）中までにリポストした方から抽選で５名に本村玲奈、花江夏樹、山村響、陽木くるみ、月城日花らメインキャスト５名の「サイン入りチェキ」をプレゼントする。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、魔法使い達が隠した“絶対の秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジー。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数900万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ね、ファン待望の本格ファンタジーの映像化にさらなる注目が集まっている。
また、最終回の先行放送と無料一挙放送企画を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式X(@tongari_anime）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、６月22日（月）昼12時頃にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を６月28日（日）中までにリポストした方から抽選で５名に本村玲奈、花江夏樹、山村響、陽木くるみ、月城日花らメインキャスト５名の「サイン入りチェキ」をプレゼントする。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会