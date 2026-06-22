GELiSM限定色で叶える夏ネイル♡ガラスのように輝く新カラー発売
セルフでサロン級の仕上がりが楽しめるジェルネイルブランド「GELiSM（ジェリズム）」から、この夏だけの限定カラー3色が登場します♡2026年7月3日（金）より、PLAZA・LOFTのジェリズム取扱店舗およびディーアップ公式オンラインショップにて発売。ガラスを散りばめたような透明感あふれる“ガラスフラッシュマグ”が、指先に上品な輝きとトレンド感をプラスしてくれます。
ガラスのような輝きを楽しむ新質感
今回登場する“ガラスフラッシュマグ”は、細かなフラッシュラメをたっぷり配合した新しい質感が魅力。
どの角度から見てもラメが黒く沈まず、光を受けるたびにクリアな輝きを放ちます。
透け感のあるベースカラーとの組み合わせにより、にごりのないピュアな発色を実現。
日差しの下では華やかに、室内では繊細にきらめき、手元を美しく演出します。透明感と存在感を同時に叶える、今季注目のネイルカラーです♪
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限定カラー3色をチェック♡
MS56 snow frost
白銀のきらめきを閉じ込めたスノーホワイト。
粉雪が舞うような上品な輝きで、シーンを選ばず使いやすい万能カラーです。清潔感と透明感を両立した洗練された指先を演出します。
MS57 ice crush
氷の粒が透けるように輝くアイスブルー。
涼しげな印象とみずみずしい透明感が魅力で、夏らしい爽やかなネイルを楽しみたい方にぴったり。手肌を美しく見せてくれるカラーです。
MS58 juicy sorbet
果実のようなジューシーさを感じる大人ピンク。
クリアな発色と自然な血色感で、女性らしい華やかさを演出。甘すぎない絶妙な色味が大人の指先にもなじみます。
商品情報・販売概要
ジェリズム ジェルポリッシュ
価格：各1,760円(税込)
展開カラー：限定3色
発売日：2026年7月3日（金）
販売場所：PLAZA・LOFTのジェリズム取扱店舗、ディーアップ公式オンラインショップ
この夏は透明感ネイルで旬顔に♡
ガラスのようなクリアな輝きと繊細な透明感を楽しめるGELiSMの限定カラーは、夏の指先をワンランクアップしてくれる注目アイテム♡
セルフネイルでも簡単にトレンド感のある仕上がりが叶うので、季節感を取り入れたい方にもおすすめです。
数量限定のため、気になるカラーは早めのチェックをお忘れなく♪