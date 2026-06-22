23日の東京、関東地方に2026年初の熱中症警戒アラートを発表　小笠原諸島も対象　気象庁

東京、関東地方も含め2026年初めて熱中症警戒アラートが発表されました。

小笠原諸島を対象とした熱中症警戒アラートになります。

小笠原諸島では、あす23日、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。

熱中症予防のための行動

・屋内では、エアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。

・屋外への外出は、なるべく短時間にする、暑い時間を避けるなどを心がけてください。

また、日傘や帽子を活用してください。

・屋内・屋外を問わず、こまめに水分補給・塩分補給をしてください。

・高齢者、子ども、持病のある方、からだに障害のある方、肥満の方等の熱中症になりやすい方々は、特に熱中症予防のための行動をとってください。

また、身近な方からも、熱中症になりやすい方々へ、見守り・声かけをしてください。

・施設の管理者やイベント主催者等は、暑さ指数を確認の上、施設の利用者やイベント参加者等に対して、熱中症予防に関する呼びかけなどを行ってください。

［23日の日最高暑さ指数（WBGT）（予測）］

小河内22、青梅23、練馬24、八王子23、府中24、東京24、江戸川臨海24、大島24、三宅島23、八丈島24、父島33

暑さ指数（WBGT：Wet Bulb Globe Temperature）は気温、湿度、日射量などから計算される、熱中症の発生リスクを示した指標です。

全国の情報提供地点における暑さ指数は、環境省の「熱中症予防情報サイト」で提供しています。

お近くの地点における暑さ指数を「熱中症予防情報サイト」で確認し、熱中症予防のための行動をとってください。

［暑さ指数（WBGT）の目安］

31以上：危険 28以上31未満：厳重警戒 25以上28未満：警戒 25未満：注意

［23日の予想最高気温］

東京28度、大島26度、八丈島25度、父島31度

この情報は暑さ指数（WBGT）を33以上と予測したときに発表する、自分の身を守るための気づきを促す情報です。

予測対象日の前日17時頃または当日5時頃に発表します。

なお、予測対象日の前日17時頃に情報（第1号）を発表した地域に対しては、当日5時頃における最新の予測が33未満に低下した場合でも情報（第2号）を発表し、熱中症への注意を呼びかけます。