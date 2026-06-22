「まるでアベンジャーズ」ムーディ勝山が明かす、総勢37人“一発屋LINEグループ”のメンバーと実態

「右から来たものを左へ受け流すの歌」で一世を風靡した芸人・ムーディ勝山さん（46）。ブレイクから約20年、彼は“終わった芸人”ではなく、“一発屋”たちをつなぐ中心人物になっていた。「一発屋総選挙」などのイベントを企画し、総勢37人が集う「一発屋LINEグループ」まで立ち上げた。果たしてその実態とは…。グループ立ち上げの経緯から、“一発屋”たちとの間に生まれた絆の物語に迫った。（前後編の後編）

【画像】タキシード姿で哀愁漂う雰囲気を醸すムーディ勝山

“一発屋”イベントは「まるで“アベンジャーズ”」

――「一発屋LINEグループ」を作ろうと思ったきっかけは？

ムーディ勝山(以下、同) “一発屋”ってそれぞれの力はすごくあるのに、基本的

に個々で活動しているから、僕自身、まとまって何かをする機会があまりなかったんですよね。それなら「“一発屋”でユニットを組んだら面白いんちゃう？」と思って、レイザーラモンHGさんやジョイマンの高木晋哉さんらに声をかけて、2013年に「一発屋再生工場」というライブイベントを始めたのがきっかけでした。

――“一発屋”が集結したライブの反響はいかがでしたか？

まるで“アベンジャーズ”みたいでしたよ（笑）。それぞれの世代の戦隊ヒーローが集まるようなドリーム感があって。回を重ねるごとに動員も増えていって、吉本以外の事務所の芸人さんにも参加してもらって「一発屋総選挙」も開催しました。自分がやりたかった夢が叶った瞬間でもありましたし、“一発屋”同士の絆や連帯感も強くなっていきました。

――ムーディさんはご自身が“一発屋”であると早くから受け入れ、イベントの企画なども手掛けていたと伺いました。当時はどんな心境だったのでしょうか？

もちろん“一発屋”だと認めたくない気持ちはありました。2007年のブームをきっかけに2008年に上京したら、すぐにブームが終焉を迎えてしまって。そんな時期にケンドーコバヤシさんとかに飲みに連れていってもらったんです。そこで「仕事がなくて、今日も７連休なんですよ」みたいな話をしたら、先輩たちがめちゃくちゃ笑うんですよ。

――“笑い”として受け入れられたんですね。

そのときに、「こんなに面白い先輩たちが笑ってくれるなら、これは“笑い”になるんや」と思って、TVでもネタとして話し始めるようになりました。

――ご自身の状況をネタにすることに抵抗はなかったですか？

その収録現場にはレギュラーさんとか、髭男爵さんといった他の“一発屋”もいたんですが、「仕事なくなったことをエピソードトークにして笑いにするのはお前が初めてや！ 斬新や！」ってみんなに褒めてもらったんです（笑）。

――周囲の反応が背中を押した部分もあったんですね。

あとは僕にも、“一発屋”と認めたくない時期、いわゆる「逃亡期間」は多少あったんですけど、“一発屋”の偉大な先輩であるダンディ坂野さん、つぶやきシローさん、有吉弘行さんの３人から、早々に「君も一発屋だよ」って肩を叩かれたことも大きかったですね。

――実際、その「逃亡期間」はどのくらいだったんですか？

多くの人が年単位で逃げ続ける中、僕は２、３カ月で捕まりましたね（笑）。

メンバーは？ 入会基準は？ 気になる「一発屋LINEグループ」の実態

――「一発屋LINEグループ」は総勢何人のメンバーがいるんですか？

2000年から2017年までの約17年間で、37人の“一発屋”が集まりました。ダンディ坂野さんを会長に据え、三瓶➤波田陽区➤テツandトモ➤レイザーラモンHG➤小島よしお➤ゆってぃ➤とにかく明るい安村➤髭男爵➤天津木村➤コウメ太夫➤ジョイマン➤大西ライオン➤クールポコ。…、最近ではクマムシやにゃんこスターも入会しました。

――グループLINEはいつからですか？

“一発屋”のイベントをきっかけに作って、回を重ねるごとにメンバーが増えていきました。

――グループの入会基準は？

自他ともに“一発屋”だと認めていることですね。入会前にメンバーに意見を求めて、ＯＫが出たら入ってもらう形なんですが、そもそも本人が自分を“一発屋”と認めていないと難しいんです。

――でも“一発”を当てること自体、改めてすごいことですよね。

大勢いる芸人の中で“一発”を当てるというのは、決して偶然や運だけではなく、積み重ねてきた努力があってこそだと思うんです。そこはあまり注目されない部分かもしれませんが、だからこそとても尊敬しています。

“一発屋”リアル会合、グループの恒例は…

――「一発屋LINEグループ」はどんなときに動くんですか？

とにかく明るい安村が海外の番組で活躍したときや、誰かが結婚したときなど、基本的にはお祝いごとのタイミングで動きますね。ゆってぃが結婚したときには、グループ恒例で、それぞれの持ちギャグを交えてお祝いのメッセージを送り合いました。「おめでフォー！」（HG）とか、「めでたいやないか～い」（髭男爵）といった感じで（笑）。

――ムーディさんはどんなふうに祝福されたんですか？

僕は「幸せ、右から左に受け止めましたね」と送りました（笑）。そのやり取りが面白すぎてＸに投稿したところ、「いいね」が18万もついて。「誰が言ったのか想像できるのが悔しい」ってコメントも多く寄せられて、改めて“一発屋”の圧倒的な知名度を実感しましたね。

――リアル会合もあるんですか？

ありますよ。年１～２回、小島よしおが見つけてきた東京の焼き鳥屋を貸し切りして、集まったりしています。

――その会合では、どんな会話で盛り上がるんですか？

基本的には“傷のなめ合い”ですね（笑）。「最近こんな仕事があって、この部分がうまくいかなくて…」「それはかわいそうだったね」「大丈夫、僕も同じ経験あるよ」みたいなやり取りが多いです（笑）。あとはお互いのギャグを言い合って、すかすことなく、とにかく笑い合っています。

――このグループを作ったことで、励まされたり、救われたと感じることはありますか？

やっぱり、同じ境遇の仲間がいることですね。「自分だけじゃないんだ」と思えるし、今もみんなそれぞれ頑張って活動しているので、「自分も頑張ろう」とすごく励みになります。ちなみにクマムシやにゃんこスターは、自分たちから「入れてください」と言ってきたくらいですから。

――それはなんでですか？

やっぱり孤独だったんだと思います。僕らみたいに気持ちを分かり合える相手が欲しかったんじゃないですかね。実際に、初めてクマムシが飲み会に来たとき、みんなに温かい言葉をかけられて、「ほんとに…あったかいんだから～」って言って帰っていきました（笑）。

――改めてムーディさんなりの“一発屋”の定義を教えてください。

昔は、紅白歌合戦に出場したかどうかが、一つの基準でした。その年にブレイクした芸人は紅白に呼ばれることが多かったので。

ただ、“一発屋”という言葉には、かつてはどこかネガティブなニュアンスも含まれていたんです。でも最近は、僕らが元気にネタを続けている姿を見て、テレビでも“一発屋”ではなく、“レジェンド”と呼ばれることが増えてきました。コンプライアンスの時代の影響なのか…それはそれで、ちょっとやりづらさもありますけど（笑）。

――現在の活動で大切にされていることは何でしょうか？

当時のギャグを今も全力でやり続けることです。僕が一番うれしいと感じるのは、子どもの頃に聴いていた曲を歌っていたミュージシャンが、紆余曲折を経て、自分が大人になった今でも変わらずその曲を歌い続けている姿を見たときなんです。「ずっと歌い続けてくれてたんだ」ってすごく感動する。それは“一発屋”にも通じるものがあると思っています。

もちろん“一発屋”の中には当時のネタとは別のジャンルに挑戦して成功している人もたくさんいますが、僕は見た目も含めて、できるだけ当時と変わらないまま、これからも全力で「右から左へ受け流す」を歌い続けていきたいと思っています。

取材・文／木下未希 撮影／村上庄吾