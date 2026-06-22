【中継】廷内乱入の男を逮捕 懲役27年の判決に「死刑やろうが」叫び暴れる 内田被告の裁判
北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、求刑通り懲役２７年の判決が言い渡されました。
判決が言い渡された直後、廷内に男が侵入し、暴れたため裁判は一時休廷となり再開されました。
旭川地裁から中継です。
裁判長が内田被告に対し、懲役２７年の判決を言い渡した直後、突然、法廷内に男が侵入し、一時騒然となりました。
６月２２日午後３時から始まった裁判の冒頭、裁判長は内田被告に対し、懲役２７年の判決を言い渡しました。
その際、弁護士や検察官、裁判員などが立ち上がり、男から逃げる様子もありました。
そのときの内田被告は座ったまま驚いている様子でした。
男はその後、係員数人に取り押さえられましたが、その後も大声で叫び続けていました。
この影響で裁判は一時休廷し、午後４時前に再開されました。
裁判長は判決理由について、「犯行は残虐で卑劣。動機は短絡的で自己中心的で酌量の余地なし」などと述べ、午後４時すぎに裁判は終了しました。
また、警察は侵入した男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。