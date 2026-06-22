北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、求刑通り懲役２７年の判決が言い渡されました。



判決が言い渡された直後、廷内に男が侵入し、暴れたため裁判は一時休廷となり再開されました。



旭川地裁から中継です。



裁判長が内田被告に対し、懲役２７年の判決を言い渡した直後、突然、法廷内に男が侵入し、一時騒然となりました。



６月２２日午後３時から始まった裁判の冒頭、裁判長は内田被告に対し、懲役２７年の判決を言い渡しました。





その直後、法廷内に突然、男が侵入し、「被害者の家族はどうする気だ」「人間のすることか」「死刑やろうが」などと叫びながら傍聴席との仕切りの柵を乗り越えました。その際、弁護士や検察官、裁判員などが立ち上がり、男から逃げる様子もありました。そのときの内田被告は座ったまま驚いている様子でした。男はその後、係員数人に取り押さえられましたが、その後も大声で叫び続けていました。この影響で裁判は一時休廷し、午後４時前に再開されました。裁判長は判決理由について、「犯行は残虐で卑劣。動機は短絡的で自己中心的で酌量の余地なし」などと述べ、午後４時すぎに裁判は終了しました。また、警察は侵入した男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。