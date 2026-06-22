ワールドカップ通算1000試合の記念すべき一戦で日本が快勝。グループリーグ突破に大きく近づきました。

【写真を見る】ワールドカップ 菅原由勢選手(25)の地元からも熱烈エール ｢世界での活躍が夢ではなくて現実的な目標に｣ 愛知･豊川市

北中米ワールドカップ グループF 日本対チュニジア。3大会連続でグループリーグ突破を目指す日本にとって、絶対に負けられない試合です。

初戦のオランダ戦で活躍した菅原由勢選手（25）はベンチスタートですが、地元愛知県豊川市では、小学生時代に過ごしたクラブの後輩から声援が送られます。

“先輩”の出場で地元の後輩たちは大熱狂

日本は開始早々チュニジアを圧倒。前半4分。ゴール前の混戦の中、鎌田大地の鮮やかなバックヒールで2試合連続ゴール。日本が幸先の良いスタートを切ります。



31分には…サイドネットを突き刺す弾丸ミドル！上田綺世（27）が念願のワールドカップ初ゴールで追加点。前半を2点リードで折り返します。後半に入っても日本の猛攻は止まらず。後半24分…

伊藤純也（33）のワールドカップ初ゴールで3点目を奪うと、後半30分ついに菅原が途中出場。

豊川市の後輩たちのテンションも最高潮に。

「多くの方々が日本から念を送ってくれて…」

オランダ戦同様、伊東純也とのコンビネーションでチャンスを作ります。その直後、後半38分…

上田綺世の技ありヘッドでダメ押しの4点目。ワールドカップ通算1000試合目となったこの試合、日本がアジア勢初の1試合4ゴールで今大会初勝利。グループリーグ突破に大きく近づきました。

試合終了後、会場のあるメキシコ・モンテレイでは熱気が収まらず。この日ワールドカップ初ゴールを決めた上田綺世は…

（上田綺世選手）

「今日の試合は絶対に勝ち点3が必要だったので、それに貢献できてすごくうれしい。前回大会で（ノーゴールという）悔しい思いをしたので、それをようやく晴らせた気がします」

（森保一監督）

「日本では午後1時スタートでしたけど、本当に多くの方々が日本から念を送ってくださって、我々が思い切って選手が思い切ってプレーすることができた。みなさん応援ありがとうございました」

「世界での活躍が夢ではなくて現実的な目標になる」

そして、豊川市からも勝利を喜ぶ声が…



（AS.ラランジャ豊川 宮澤淳代表）

「（菅原選手が）世界の舞台で活躍していることは、子どもたちも自分にとって、夢ではなくて現実的な目標になる。彼のプレーがそんなことを子どもたちに伝えている」