霧島市の温泉施設できのう21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。警察と消防が120人態勢で捜索が続いています。

(記者)「警察が捜索している」

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。

「子どもがいなくなった」と母親から消防に通報

霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。

嶺臣くんは、通報の15分ほど前まで入浴していて、先に両親が脱衣所に上がり、3分ほど目を離したところ、浴槽に浸かっていた嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

内風呂と露天風呂が併設した家族湯を利用

(かれい川の湯支配人)「川の水量は大人でも危ない。みんなで手分けして探すような雰囲気だった」

「かれい川の湯」は、天降川沿いにあり、嶺臣くんは、父親、母親、弟(2)の4人で内風呂と露天風呂が併設した家族湯を利用しており、警察が到着した時には、川側に面した内風呂の窓と網戸が開いたままになっていたということです。

家族湯の窓から下は、高さおよそ2メートルの崖

また「かれい川の湯」によりますと、家族湯の窓から下は、高さおよそ2メートルの崖になっており、その下は幅5メートルの藪が広がっています。

さらに藪の先には、1.2メートルの崖、その下は幅2.8メートルのコンクリートの舗装路となっています。

その舗装路から3.5メートル下を天降川が流れています。

天降川は当時、前日までの雨で増水し流れが速くなっていたということです。

いなくなった時は、衣服は着用せず

嶺臣くんは、身長およそ120センチのやせ型で、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の長さです。

いなくなった時は、衣服は身に着けておらず裸で、靴なども履いていませんでした。

嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて、温泉付近の川を中心に警察と消防あわせて120人態勢で捜索していますが、今のところ手がかりは見つかっていません。

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