メ～テレ（名古屋テレビ）

7年後の伊勢神宮の式年遷宮に向けて関連の行事が始まるなか、伊勢神宮の内宮近くに、新たな体験型ミュージアムが誕生します。江戸時代の「お伊勢参り」にまつわる風習が体験できるそうです。

三重県の伊勢神宮。

2033年に行われる式年遷宮に向けて、さまざまな行事が始まっています。

内宮近くの「おかげ横丁」。

江戸時代から明治にかけての伊勢路の伝統的な雰囲気が再現された場所です。

ここに7月オープンするのが「オカゲ屋敷」です。

オカゲ屋敷は、日本神話を学ぶ施設「おかげ座神話の館」を、式年遷宮に向けて再整備された新しい体験型施設です。

22日は、その新しくなったオカゲ屋敷の一部が公開され、地元の幼稚園児が招待されました。

「オカゲ屋敷」は、最新のデジタル技術で表現した動く影を通して、伊勢の歴史や感謝の気持ちを表す「オカゲサマ」の文化が学べます。

「家族連れも楽しんでほしい」

病気の飼い主の代わりに伊勢詣でをした、江戸期に実在したとされる「おかげ犬」の物語を描く体験型コンテンツや――。

かげ遊びで楽しめるエリアも。

さらに、大きな木の柱に手をかざすと、お伊勢参りにまつわるラッキーアイテムなど書かれたおみくじが、空から降ってくるエリアなども登場します。

観光に訪れていた家族連れにも聞いてみると――。

「楽しみだね。遊べるかな」(北名古屋市から)

「楽しめる施設があると、いいことだと思うのでありがたい」(神戸から)

「音や映像通じて、お子さんもわかりやすく学べる施設になっているので、ぜひとも家族連れも楽しんでいただきたい」(伊藤直美 副館長)

「オカゲ屋敷」は、7月3日に開館します。