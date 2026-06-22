台風7号がフィリピンの東の海上を北上しています。

今週末には鹿児島県内にも接近するおそれがあります。

今後の進路や天気など増永気象予報士の解説です。

非常に強い台風7号。午後3時の最新情報が入ってきました。

非常に強い台風7号は、フィリピンの南、鹿児島県内から見ますと、与論の南およそ1000キロの海上にあって、現在西北西に15キロの速さで進んでいます。

予報円の中心を進んだ場合、26日金曜日の午後3時には与論の南西およそ250キロの海上、そして27日土曜日の午後3時には志布志市の南南東およそ80キロの海上に達する見込みです。

雨と風の予想

では、雨と風の予想です。

これはあくまでもシミュレーションの一つですが、この後動かしていきますと、この予想を見ていきますと、東シナ海を中国大陸寄りに進んでいきそうです。

太平洋高気圧が強まることを想定しての予想ですが、太平洋高気圧が強まらなかった場合、先程の予報円のように県内を直撃するコースを通っていく可能性があります。

今後も台風の最新情報に十分注意してください。

波の予想

そして、波の予想です。台風の北上に伴い、波の高い海域は北に広がっていきますが、あさって24日までは影響は小さく、24日の奄美の波の高さ予想は2メートル。

しかし海上はうねりを伴うでしょう。

現在の雨雲の状況

では現在の状況です。

雨雲レーダーをご覧ください。現在、奄美地方は晴れています。ただ、薩摩、大隅地方には点々とした雨雲動きが速いんですが、こういった雨雲がかかり始めてきています。

では、雲の様子と気圧配置です。梅雨前線は種子島・屋久島の南、十島村を通って東西に延びています。

この梅雨前線に注目して、あす23日の予想天気図に進みますと、この梅雨前線、九州南部付近まで北上するんですね。

24日の未明、県本土にも活発な雨雲がかかってくる予想

では、雨の予想をご覧ください。

この後、動かしていきますと、23日にかけて九州北部を中心に雨雲がかかり、中には活発な雨雲が予想されています。

ただ、これが時間が進んできて、23日の夜、そして24日の未明になりますと、県本土にも活発な雨雲がかかってくる予想となっています。

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