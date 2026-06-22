4児の父・織田信成「量少ないと言われたので」高校生長男への肉たっぷり弁当公開「育ち盛りの男子が喜びそう」「野菜や煮物も入っててバランスがいい」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「肉の存在感すごい」“これでもか”というほど肉が入った高校生弁当
織田は「量少ないと言われたので これでもかもいうくらい肉」（※原文ママ）とつづり、高校生の長男のために作った弁当の写真を投稿。2段になった弁当箱の上段には、昆布の佃煮をのせたご飯と焼き色のついた肉がたっぷり。下段には、卵焼き、ひじきと豆の煮物、ほうれん草とベーコンの炒め物の他、肉のおかずが詰められており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「育ち盛りの男子が喜びそう」「食べ応えあって満足度高い」「見た瞬間お腹が空いた」「野菜や煮物も入っててバランスがいい」「肉の存在感すごい」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児の父・39歳五輪選手「肉の存在感すごい」“これでもか”というほど肉が入った高校生弁当
◆織田信成、高校生長男への手作り弁当披露
織田は「量少ないと言われたので これでもかもいうくらい肉」（※原文ママ）とつづり、高校生の長男のために作った弁当の写真を投稿。2段になった弁当箱の上段には、昆布の佃煮をのせたご飯と焼き色のついた肉がたっぷり。下段には、卵焼き、ひじきと豆の煮物、ほうれん草とベーコンの炒め物の他、肉のおかずが詰められており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
◆織田信成の投稿に「育ち盛りの男子が喜びそう」の声
この投稿に、ファンからは「育ち盛りの男子が喜びそう」「食べ応えあって満足度高い」「見た瞬間お腹が空いた」「野菜や煮物も入っててバランスがいい」「肉の存在感すごい」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】