(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

4月24日に劇場公開された映画「最終楽章 響け！ユーフォニアム」前編のBlu-ray＆DVDが、9月2日に発売される。数量限定版にはDolby Atmosを収録した4K UHD Blu-rayも付属する。価格は数量限定版が13,200円、BDが9,680円、DVDが8,580円。

数量限定版はBD本編ディスクとUHD BD本編ディスクの2枚組。BD/DVD版はともに本編ディスク1枚組。発売元は京都アニメーション・『響け！』製作委員会2024、販売元はポニーキャニオン。

京都アニメーションが手掛ける人気吹奏楽アニメシリーズ「響け！ユーフォニアム」。吹奏楽に青春をかける高校生たちの姿を約11年にわたり描き、多くのファンに愛され続けてきた。

「最終楽章 響け！ユーフォニアム」前編 第2弾キービジュアル

(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

シリーズ完結の前編となる「最終楽章 響け！ユーフォニアム」前編では、本編カットのブラッシュアップに加え、TVシリーズでは描かれなかった演奏シーンなど新規シーンも追加されるなど、劇場ならではの映像・音響クオリティで描かれている。

全形態共通特典として、描き下ろし特製三方背ケースや20Pスペシャルブックレットに加え、後編特別映像や幕間映像などの映像特典も収録。また、新宿ピカデリーで開催された完成披露上映会の模様も収録されている。

そのほか監督・総監督をはじめとするスタッフ陣によるコメンタリー、キャスト陣によるキャストコメンタリー、音声特典としてDTS Headphone:Xも収録する。

数量限定の「新規シーンコンテ集&UHD付き特装版Blu-ray」には、本編を最高品質で楽しめるUHD BDディスクに加え、新規カット550カット以上、ブラッシュアップカットを含めると650カットに及ぶ本作の制作過程を垣間見ることができる新規シーンコンテ集、「ひとつの目標、それぞれの想い」カード16枚セットを封入。全体の約3分の1が新作映像として構成された『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編をより深く味わうことができる。

なお、「最終楽章 響け！ユーフォニアム」後編は9月11日劇場公開。