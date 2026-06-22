ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「今日のごはん何〜？」人前だけイクメン振るする夫…妻が作ったお弁… 「今日のごはん何〜？」人前だけイクメン振るする夫…妻が作ったお弁当をSNSに投稿して称賛を集める呆れた実態 「今日のごはん何〜？」人前だけイクメン振るする夫…妻が作ったお弁当をSNSに投稿して称賛を集める呆れた実態 2026年6月22日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ あれもこれも全部俺の手柄にして投稿していた自称イクメン夫。一体どういう神経してるんでしょう…。妻「まさそれ、SNSに投稿しないよね？」夫「するに決ってるじゃ〜ん！」という日々が続いていき、妻のモヤモヤは限界寸前…。早くバレてしまえ！>>【まんが】自称イクメン夫に物申す！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】自称イクメン夫に物申す！ 「ムシャクシャしたから金を巻き上げる」浮気がバレても反省ゼロ…最低すぎる本音の直後に新ステージへ突入【裏切りには代償を Vol.140】 「え？デートをドタキャン!?」婚活女子が運命的な出会いをされた末に出会ったのは…浮足立つ矢先まさかの展開が待っていた