あれもこれも全部俺の手柄にして投稿していた自称イクメン夫。

一体どういう神経してるんでしょう…。

妻「まさそれ、SNSに投稿しないよね？」
夫「するに決ってるじゃ〜ん！」

という日々が続いていき、妻のモヤモヤは限界寸前…。早くバレてしまえ！

>>【まんが】自称イクメン夫に物申す！

(ウーマンエキサイト編集部)