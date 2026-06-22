今年は17人！数え年100歳をお祝い 長寿の秘訣は「しっかり食べていること」（山形・庄内町）
山形県庄内町で、数え年１００歳の人の長寿を祝い、お祝いの賞状が贈られました。
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きょう表彰されたのは庄内町京島に住む檜山朝子さんです。
庄内町では毎年、数え年で１００歳の人たちの長寿を祝い賞状を贈っています。
今年庄内町では１７人が数え年で１００歳になったということです。
きょう賞状が贈られた檜山朝子さんは１９２７年５月２３日生まれで、６０歳ころまで道路工事に関わる仕事を続けてきました。
今は京島に一人で暮らしていて、娘や息子が交互に家を訪れ食事などをサポートしているということです。
■「芯が丈夫」長寿の秘訣は・・・？
庄内町 富樫透 町長「庄内町も今最高齢が１０８歳とかですから」
檜山さんの娘「芯が丈夫なんですよね」
庄内町 富樫透 町長「強いですよね。そういう意味では」
檜山さんの娘「ここ（京島）で一番母が長生き」
今まで入院などをしたことがほとんどないという檜山さん。
おかゆなどをしっかり食べていることが長寿の秘訣のようです。
庄内町 富樫透 町長「元気でいてください。ありがとうございます」
檜山朝子さん「いただきます」
庄内町 富樫透 町長「美味しいもの食べて」
檜山さんの元気な言葉があたりを笑顔にしていました。