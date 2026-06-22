山形県庄内町で、数え年１００歳の人の長寿を祝い、お祝いの賞状が贈られました。

【写真を見る】今年は17人！数え年100歳をお祝い 長寿の秘訣は「しっかり食べていること」（山形・庄内町）

きょう表彰されたのは庄内町京島に住む檜山朝子さんです。

庄内町では毎年、数え年で１００歳の人たちの長寿を祝い賞状を贈っています。



今年庄内町では１７人が数え年で１００歳になったということです。

きょう賞状が贈られた檜山朝子さんは１９２７年５月２３日生まれで、６０歳ころまで道路工事に関わる仕事を続けてきました。

今は京島に一人で暮らしていて、娘や息子が交互に家を訪れ食事などをサポートしているということです。

■「芯が丈夫」長寿の秘訣は・・・？

庄内町 富樫透 町長「庄内町も今最高齢が１０８歳とかですから」

檜山さんの娘「芯が丈夫なんですよね」

庄内町 富樫透 町長「強いですよね。そういう意味では」

檜山さんの娘「ここ（京島）で一番母が長生き」

今まで入院などをしたことがほとんどないという檜山さん。

おかゆなどをしっかり食べていることが長寿の秘訣のようです。

庄内町 富樫透 町長「元気でいてください。ありがとうございます」

檜山朝子さん「いただきます」

庄内町 富樫透 町長「美味しいもの食べて」

檜山さんの元気な言葉があたりを笑顔にしていました。