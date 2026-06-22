北香那、驚きの“記憶能力”の持ち主だった 熱心に説明するも…共演者はお手上げ状態「ちょっと言っていることが…」
俳優の北香那が21日放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深1：00〜深1：30）に出演。驚きの能力を告白した。
【写真】メガネ姿がイイ…新ドラマで心理学者役を熱演する北香那
北はこの日、7月7日スタートの火曜ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）で共演する眞島秀和とともにゲスト出演。ホロスコープ占い師・彌彌告（みみこ）氏の占いを受けた。
ホロスコープ占いから彌彌告氏は北について「目から情報が入ってくる人。一回見ただけでかなり覚えちゃう」と指摘。すると「そうです。セリフも写真で覚えています。頭の中の…」と一度見たら記憶できる能力を持っていると語った。
北は「セリフを覚えるときに、頭の中に台本の写真をそのまま入れているので、台本をしゃべっているときは、台本を読んでいるってことです。」と続けたが、隣にいた眞島はお手上げ状態のようで、「ちょっと言っていることがよく分からない」と吹き出しながら語った。
【写真】メガネ姿がイイ…新ドラマで心理学者役を熱演する北香那
北はこの日、7月7日スタートの火曜ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）で共演する眞島秀和とともにゲスト出演。ホロスコープ占い師・彌彌告（みみこ）氏の占いを受けた。
ホロスコープ占いから彌彌告氏は北について「目から情報が入ってくる人。一回見ただけでかなり覚えちゃう」と指摘。すると「そうです。セリフも写真で覚えています。頭の中の…」と一度見たら記憶できる能力を持っていると語った。
北は「セリフを覚えるときに、頭の中に台本の写真をそのまま入れているので、台本をしゃべっているときは、台本を読んでいるってことです。」と続けたが、隣にいた眞島はお手上げ状態のようで、「ちょっと言っていることがよく分からない」と吹き出しながら語った。