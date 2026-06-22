猫が尿を飛ばす『スプレー行為』をする理由

1.自分の縄張りをアピールするため

猫がスプレー行為をする最も大きな理由は、「ここは自分の場所だ」と周囲に知らせるためです。

スプレー行為は普通の排尿とは異なり、壁や家具などの垂直な場所に少量の尿を吹きかけるように行います。猫の尿には個体ごとのニオイ情報が含まれており、いわば「自分専用の名刺」のような役割を持っています。

たとえば外を野良猫が通るようになったり、新しい猫が近所に現れたりすると、「自分のテリトリーを守らなければ」と感じてスプレーを始めることがあります。

窓辺や玄関付近でよく見られる場合は、外の猫の存在に反応している可能性も考えられるでしょう。

2.不安やストレスを感じているため

スプレー行為には、気持ちを落ち着かせる意味もあると考えられています。

猫は環境の変化があまり得意ではありません。引っ越しや模様替え、家族構成の変化、新しいペットの迎え入れなど、人にとっては小さな出来事でも猫には大きなストレスになることがあります。

そんなとき、自分のニオイを周囲につけることで安心感を得ようとするのです。猫にとってスプレーは「ここなら安心できる」と確認するための行動ともいえるでしょう。

最近になって急にスプレーが増えた場合は、生活環境に何か変化がなかったか振り返ってみることが大切です。

3.発情や本能的なアピールのため

特に未去勢のオス猫でよく見られるのが、発情に関連したスプレー行為です。

繁殖期になると、自分の存在や強さを異性やライバルに知らせる目的で尿を飛ばすことがあります。ニオイによるコミュニケーションは猫社会において非常に重要なため、本能的な行動として現れるのです。

「昨日まではしなかったのに急に始まった」というケースでは、性成熟を迎えたタイミングであることも少なくありません。

もちろん去勢・避妊済みの猫でもスプレーを行うことはありますが、未手術の猫では発生率が高い傾向があります。

成長とともに見られる自然な行動ではあるものの、室内生活では飼い主を悩ませる原因になりやすいでしょう。

「猫のスプレー」ニオイ対策や予防法は？

スプレー行為を見つけたら、まずは原因を探ることが大切です。単に叱るだけでは解決しにくく、かえってストレスが増えてしまう場合もあります。

ニオイ対策としては、スプレーされた場所を酵素系のペット用消臭剤でしっかり掃除することが重要です。ニオイが残ると、猫は「ここがマーキング場所だ」と認識して繰り返すことがあります。

また、外猫が見える窓に目隠しフィルムを貼ったり、安心して過ごせる隠れ場所や高い場所を用意したりするのも効果的です。

未去勢・未避妊の場合は、獣医師と相談のうえ去勢・避妊手術を検討することで改善が期待できるケースもあります。猫が安心できる環境づくりこそが、最も大切な予防法といえるでしょう。

まとめ

猫のスプレー行為は単なる「粗相」ではありません。縄張りの主張、不安やストレスの発散、発情に伴う本能的なアピールなど、猫なりの理由やメッセージが隠されています。

突然スプレーが始まると困ってしまいますが、猫は嫌がらせをしているわけではなく、自分の気持ちを伝えようとしているだけです。その背景を理解すると、見方も少し変わるかもしれません。

まずは生活環境や猫の様子をよく観察し、何がきっかけになっているのかを探ってみましょう。そしてニオイ対策とストレス軽減を同時に進めることが改善への近道です。

愛猫からのサインを上手に読み取りながら、お互いが快適に暮らせる環境を整えてあげたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)