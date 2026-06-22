ファッションセンターしまむらで、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』のキャラクターたちがデザインされたモバイルアイテムなどのコレクションが発売されます。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」といったおなじみの仲間に加え、今作から登場する新キャラクターたちもあしらわれた、ポップでカラフルなデザインが魅力です。

毎日持ち歩きたくなる便利な全7種類のアイテムがラインナップされています。

ファッションセンターしまむら／ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』デザインのモバイルアイテム

発売日：2026年6月24日(水)予定

オンラインストアは6月25日15:00より順次販売開始

販売店舗：ファッションセンターしまむら全店、しまむらパーク(オンラインストア)

※店舗やオンラインストアにて品切れ・販売終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ファッションセンターしまむらに、2026年7月3日より全国公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』のキャラクターたちがデザインされたアイテムが新登場！

ワイヤレスイヤホンやポーチなど、毎日持ち歩きたくなる便利な全7種類のアイテムがラインナップされています。

ワイヤレスイヤホン

価格：1,790円（税込1,969円）

コロンとしたイエローのケースが目を引くコンパクトなワイヤレスイヤホン。

タッチセンサーやオートペアリング機能が付き、最大約5時間の再生が可能です。

ケースのフタには、「ジェシー」「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」のイラストとともに「GROUP CHAT GOALS」の文字がデザインされています。

左右のイヤーピースにはそれぞれ保安官バッジの星マークと、スペース・レンジャーのロゴマークが配されており、細部までこだわった仕様です。

ケーブルキット

価格：990円（税込1,089円）

ミラー付きのコンパクトのような、スリムで持ち運びに便利な7in1のマルチケーブルキット。

中にはUSB Type-Cケーブルをはじめ、USB Type-A、microUSB、Lightningの各種コネクタや、SIM取り出しピン、SIMカード収納スロットなどがすっきりと収まっています。

『トイ・ストーリー５』の新キャラクターのアイコンも魅力！

イエローのケース表面には、ワイヤレスイヤホンとお揃いの「ジェシー」「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」のアートがあしらわれています。

ACアダプタ

価格：790円（税込869円）

パステル調のパープルカラーがかわいい、最大12W出力のACアダプタ。

USB Type-Aポートが2口付いており、2台同時に充電が可能な便利なアイテムです。

表面には「レックス」「ハム」「エイリアン」たちが楽しそうにしている様子をデザイン。

裏面には『トイ・ストーリー５』の新キャラクターである、カバのデジタルマップおもちゃ「アトラス」、トイレトレーニング用のハイテクおもちゃ「スマーティー・パンツ」、デジカメのおもちゃ「スナッピー」が描かれています。

充電ケーブル

価格：790円（税込869円）

絡まりにくいフラットタイプの同期＆充電ケーブル。

長さは使いやすい1mで、USB Type-AからType-Cへの接続に対応しています。

パープルカラーのケーブル全体に、新キャラクターの「リリーパッド」「スマーティー・パンツ」「アトラス」「スナッピー」や、星などのアイコンが散りばめられた遊び心のあるデザインです。

ACアダプタとセットで使うのもおすすめです。

イヤホンケース

価格：890円（税込979円）

星型のカラビナが付いた、バッグなどに取り付けて持ち運べるポーチ。

片面がクリア素材になっているため、中に入れた小物が見えるおしゃれな仕様になっています。

水色×黄色に「ウッディ」が描かれたデザインと、

紫×オレンジに「ジェシー」と新キャラクターの最先端タブレット「リリーパッド」が描かれたデザインの2種類が展開されています。

ガジェットポーチ

価格：990円（税込1,089円）

モバイルバッテリーやケーブル類をまとめるのにぴったりな、スクエア型のガジェットポーチ。

大きく開くダブルファスナー仕様で、内側には仕切りやポケットが付いているため中身が整理しやすくなっています。

「ジェシー」たちがデザインされた水色×黄色のタイプと、

おなじみの仲間たちに「リリーパッド」が加わった紫×オレンジのタイプの2種類がラインナップ。

どちらの裏面にも「スマーティー・パンツ」「アトラス」「スナッピー」のハイテクおもちゃトリオがプリントされています。

ストラップチャーム

価格：990円（税込1,089円）

ポップな星型のビーズと編み込まれた太めのパラコード、そしてキャラクターのアクリルプレートが組み合わさった存在感抜群のストラップチャーム。

水色のコードに「エイリアン」たちが描かれたデザインと、

紫色のコードに「バズ・ライトイヤー」が描かれたデザインの2種類がラインナップ。

そのままバッグに付けるのはもちろん、お手持ちのポーチやイヤホンケースなどと組み合わせてアレンジを楽しむのもおすすめです。

カラフルな色合いで、毎日の持ち歩きが楽しくなる『トイ・ストーリー５』デザインのモバイルアイテム。

ファッションセンターしまむらで2026年6月24日(水)より発売されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』デザインのモバイルアイテムの紹介でした。

※店舗やオンラインストアにて品切れ・販売終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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