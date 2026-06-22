『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編、Blu-ray＆DVD発売 新規シーンコンテ集など収録の特装版も
アニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（公開中）のBlu-ray＆DVDが、9月2日に発売されることが発表された。あわせて、「数量限定 新規シーンコンテ集＆UHD付き特装版Blu-ray」も同時発売される。
【画像】ファン垂涎！『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の特装版Blu-ray収録内容
Blu-ray＆DVDには、描き下ろし特製三方背ケースや20Pスペシャルブックレットに加え、後編特別映像や幕間映像などの映像特典を収録。また、東京・新宿ピカデリーで開催された完成披露上映会の模様も収録されている。
完成披露上映会では、黒沢ともよ、朝井彩加、豊田萌絵、安済知佳、戸松遥らメインキャスト陣と小川太一監督によるトークに加え、スペシャルゲストとして登壇したユーフォニアム奏者・外囿祥一郎氏、トランペット奏者・児玉隼人氏による『響け！ユーフォニアム』楽曲の特別演奏も披露された。シリーズ完結作の幕開けを彩った貴重なイベントの模様を、自宅で何度でも楽しむことができる。
さらに、監督・総監督をはじめとするスタッフ陣による制作秘話満載のスタッフコメンタリーや、キャスト陣によるここでしか聞けないキャストコメンタリーも収録されており、本編をより深く楽しめる内容となっている。
また、数量限定の「新規シーンコンテ集＆UHD付き特装版Blu-ray」には、本編を最高品質で楽しめるUHD-BD〈Dolby Atmos〉ディスクに加え、新規カット550カット以上、ブラッシュアップカットを含めると650カットに及ぶ本作の制作過程を垣間見ることができる新規シーンコンテ集、「ひとつの目標、それぞれの想い」カード16枚セットを封入。全体の約3分の1が新作映像として構成された『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編をより深く味わうことができる、ファン必携の特装版となっている。
さらに、Blu-ray＆DVDの発売を記念したキャンペーンの開催も決定した。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は現在上映中で、9月11日公開の後編で北宇治高校吹奏楽部の物語はついに完結を迎える。
【画像】ファン垂涎！『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の特装版Blu-ray収録内容
Blu-ray＆DVDには、描き下ろし特製三方背ケースや20Pスペシャルブックレットに加え、後編特別映像や幕間映像などの映像特典を収録。また、東京・新宿ピカデリーで開催された完成披露上映会の模様も収録されている。
さらに、監督・総監督をはじめとするスタッフ陣による制作秘話満載のスタッフコメンタリーや、キャスト陣によるここでしか聞けないキャストコメンタリーも収録されており、本編をより深く楽しめる内容となっている。
また、数量限定の「新規シーンコンテ集＆UHD付き特装版Blu-ray」には、本編を最高品質で楽しめるUHD-BD〈Dolby Atmos〉ディスクに加え、新規カット550カット以上、ブラッシュアップカットを含めると650カットに及ぶ本作の制作過程を垣間見ることができる新規シーンコンテ集、「ひとつの目標、それぞれの想い」カード16枚セットを封入。全体の約3分の1が新作映像として構成された『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編をより深く味わうことができる、ファン必携の特装版となっている。
さらに、Blu-ray＆DVDの発売を記念したキャンペーンの開催も決定した。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は現在上映中で、9月11日公開の後編で北宇治高校吹奏楽部の物語はついに完結を迎える。
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