中島健人主演『ラブ≠コメディ』入場者特典＆グッズ公開 バリアフリー上映も決定
■劇中ドラマ撮影スタッフ気分味わえるTシャツ、台本風ノートも登場
歌手で俳優の中島健人が主演を務める、映画『ラブ≠コメディ』入場者特典第1弾「フォトカード」のビジュアルが解禁された。7月3日の公開初日から5日まで、入場者1人につき1枚プレゼントされる。さらにまるでスタッフの一員になったような気分が味わえるグッズ画像も到着した。
【写真】かわいい！スタッフＴシャツや台本風ノート
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱ねる）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
フォトカードは、ティザービジュアルと本ビジュアルの異なるカットを表裏にデザインした特別仕様。ここでしか手に入らない貴重なアイテムとなっている。あわせて、劇場グッズラインナップも公開。劇中に登場するドラマ撮影スタッフ気分を味わえる「STAFF Tシャツ」をはじめ、「台本風ノート」など、本作の世界観を楽しめるアイテムや、劇中に登場するテレビ局・太陽テレビのキャラクター「アルP」のぬいぐるみや、アルP柄のグッズなど多数登場する。
また、無料アプリ「HELLO! MOVIE」方式によるバリアフリー上映の実施も決定した。視覚障がい者向け音声ガイドと、聴覚障がい者向け日本語字幕に対応する。音声ガイドは、「HELLO! MOVIE」アプリをインストールしたスマートフォンなどの携帯端末があれば、全国の上映劇場で利用可能。日本語字幕は、アプリが搭載された専用メガネ機器と内蔵マイクを使用することで、全国の上映劇場で鑑賞可能だ。一部劇場では、専用メガネ機器の貸し出しが行われている。
歌手で俳優の中島健人が主演を務める、映画『ラブ≠コメディ』入場者特典第1弾「フォトカード」のビジュアルが解禁された。7月3日の公開初日から5日まで、入場者1人につき1枚プレゼントされる。さらにまるでスタッフの一員になったような気分が味わえるグッズ画像も到着した。
【写真】かわいい！スタッフＴシャツや台本風ノート
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱ねる）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
また、無料アプリ「HELLO! MOVIE」方式によるバリアフリー上映の実施も決定した。視覚障がい者向け音声ガイドと、聴覚障がい者向け日本語字幕に対応する。音声ガイドは、「HELLO! MOVIE」アプリをインストールしたスマートフォンなどの携帯端末があれば、全国の上映劇場で利用可能。日本語字幕は、アプリが搭載された専用メガネ機器と内蔵マイクを使用することで、全国の上映劇場で鑑賞可能だ。一部劇場では、専用メガネ機器の貸し出しが行われている。