AKB48伊藤百花、ライブのメイクは全てセルフ OCHA NORMA北原ももと令和のバズアイドルのメイク術披露
AKB48の伊藤百花、OCHA NORMAの北原ももが、23日発売の『CanCam』8月号（小学館）に登場。令和のバズアイドルが“くずれないコスメ”をテーマに、現役アイドルのメイクテク＆リアルに愛用中の推しコスメを公開する。
【写真】さらふわ肌が美しい北原もも
ライブ中にどんなに動いても、汗をかいても、強い照明を浴びてもかわいさをキープするアイドルたち。その裏には、日々研究を重ねてたどり着いたコスメ選びと、細かなテクニックの積み重ねがある。
今回は、AKB48の19期生として活躍し、8月19日発売の68thシングル「好きish」で2作連続のセンターを務めることが発表された次世代エースの伊藤と、7月8日に6thシングル「ダントツで愛して/また、あなたに恋焦がれているんだ」のリリースを控えるOCHA NORMAのライトグリーン担当で、メイクによる変身テクニックでも注目の北原が、ライブで実践している“盛れる＆くずれない”メイク術を余すことなく届ける。
「他が乱れても“多幸感”を徹底死守！」がモットーの伊藤は、ライブや劇場公演のメイクもすべてセルフ。乾燥肌で代謝がよく、たくさん動くので、汗や乾燥による皮脂くずれ、表情ヨレを防ぐアイテム選びには強いこだわりが。さらに、大人数のグループの中でも見つけてもらえるよう薄ピンクのメンバーカラーの衣装に映える血色感を意識。3色の重ねづけでチーク＆リップの血色感をキープするテクニックなど、真似したくなるメイク術が満載。
一方の北原は「仕込んで3時間お直しゼロ！」をテーマに、ライブ中でもかわいさをキープできる“耐久フェイス”のつくり方を紹介。ベースメイクには2種類のキープミストを使い分け、ビューラー前にはあるひと工夫を。さらに、前髪をくずさない“留めて、固める”仕込みテクなど、簡単なのに効果抜群の裏ワザを惜しみなく伝える。持ち前の探究心から生まれた、実践派ならではのアイデアを披露する。
誌面では、ふたりがヘビロテ中のコスメはもちろんブラシやビューラー、カーラーまですべて紹介している。
また今回は、AKB48とOCHA NORMAの美容ラバーな選抜メンバーたちにも緊急調査。ライブで実際に愛用中のアイテムや、先輩から受け継いだメイクテク、メンバー間で話題になっているバズアイテムまで美容トークが盛りだくさん。そして、美容ラバーがこぞって愛用している共通アイテムも判明する。
【写真】さらふわ肌が美しい北原もも
ライブ中にどんなに動いても、汗をかいても、強い照明を浴びてもかわいさをキープするアイドルたち。その裏には、日々研究を重ねてたどり着いたコスメ選びと、細かなテクニックの積み重ねがある。
「他が乱れても“多幸感”を徹底死守！」がモットーの伊藤は、ライブや劇場公演のメイクもすべてセルフ。乾燥肌で代謝がよく、たくさん動くので、汗や乾燥による皮脂くずれ、表情ヨレを防ぐアイテム選びには強いこだわりが。さらに、大人数のグループの中でも見つけてもらえるよう薄ピンクのメンバーカラーの衣装に映える血色感を意識。3色の重ねづけでチーク＆リップの血色感をキープするテクニックなど、真似したくなるメイク術が満載。
一方の北原は「仕込んで3時間お直しゼロ！」をテーマに、ライブ中でもかわいさをキープできる“耐久フェイス”のつくり方を紹介。ベースメイクには2種類のキープミストを使い分け、ビューラー前にはあるひと工夫を。さらに、前髪をくずさない“留めて、固める”仕込みテクなど、簡単なのに効果抜群の裏ワザを惜しみなく伝える。持ち前の探究心から生まれた、実践派ならではのアイデアを披露する。
誌面では、ふたりがヘビロテ中のコスメはもちろんブラシやビューラー、カーラーまですべて紹介している。
また今回は、AKB48とOCHA NORMAの美容ラバーな選抜メンバーたちにも緊急調査。ライブで実際に愛用中のアイテムや、先輩から受け継いだメイクテク、メンバー間で話題になっているバズアイテムまで美容トークが盛りだくさん。そして、美容ラバーがこぞって愛用している共通アイテムも判明する。