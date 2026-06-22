『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』追加キャストに松岡禎丞、茅野愛衣 配信情報も
7月6日よりTOKYO MXほかで放送されるテレビアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』（毎週月曜 後8：57）の追加キャストとして、トラウゴッド・レークス・アードラーを松岡禎丞、ミツバを茅野愛衣が演じることが発表された。
【画像】胸元が色っぽい！豊満ボディの新キャラクターは第六皇妃で主人公の母
松岡演じるトラウゴッドはアードラシア帝国第四皇子、茅野演じるミツバはアードラシア帝国第六皇妃であり、アルノルトとレオナルトの生みの親。2人からはキャストコメントも到着し、作品の魅力や演じるにあたっての意気込みなどが語られている。
また、7月6日からのABEMA・ｄアニメストア・U-NEXT・アニメ放題の先行配信に加えて、各配信サービスでの配信が決定。7月11日午前0時よりAmazonプライムビデオ、DMM TV、J;COM STREAM、みるプラス、TELASA、Lemino、Hulu、アニメタイムズ、バンダイチャンネル、FODにて配信される。
本作は、無能を演じる最強皇子の暗躍譚。強大な軍事力を誇るアードラシア帝国の第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、裏では大陸に5人しか存在しないSS 級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、帝位争いを影から支配していく。
■キャストコメント
▼松岡禎丞
好き放題やらせていただきました。多分…面白い感じになっていると思うのでぜひ皆さまの目で見てください、現場では先輩方が笑ってくれたので面白いことになってると思いたいです！役柄としては、ちょっと ダウナーな感じはあるのですが芯はある！いいところ見せたいって思うのは男の子だな って感じしますね。
▼茅野愛衣
アニメ化おめでとうございます！原作ファンの皆さまも、心待ちにされていたことと思います。私演じるミツバさんは、笑顔がとても美しく、息子たちへの暖かな眼差しが印象的で、優しさに溢れた素敵な方です。アニメの出涸らし皇子もぜひお楽しみください!!
【画像】胸元が色っぽい！豊満ボディの新キャラクターは第六皇妃で主人公の母
松岡演じるトラウゴッドはアードラシア帝国第四皇子、茅野演じるミツバはアードラシア帝国第六皇妃であり、アルノルトとレオナルトの生みの親。2人からはキャストコメントも到着し、作品の魅力や演じるにあたっての意気込みなどが語られている。
本作は、無能を演じる最強皇子の暗躍譚。強大な軍事力を誇るアードラシア帝国の第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、裏では大陸に5人しか存在しないSS 級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、帝位争いを影から支配していく。
■キャストコメント
▼松岡禎丞
好き放題やらせていただきました。多分…面白い感じになっていると思うのでぜひ皆さまの目で見てください、現場では先輩方が笑ってくれたので面白いことになってると思いたいです！役柄としては、ちょっと ダウナーな感じはあるのですが芯はある！いいところ見せたいって思うのは男の子だな って感じしますね。
▼茅野愛衣
アニメ化おめでとうございます！原作ファンの皆さまも、心待ちにされていたことと思います。私演じるミツバさんは、笑顔がとても美しく、息子たちへの暖かな眼差しが印象的で、優しさに溢れた素敵な方です。アニメの出涸らし皇子もぜひお楽しみください!!
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