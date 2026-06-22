王女は愛子さまと同い年で“幼なじみ”　皇室とベルギー王室の親密交流　父親同士はジョギング仲間で同い年

天皇皇后両陛下のベルギー到着を出迎えたエリザベート王女。将来女王となるその爽やかな佇まいに注目した方も多いことと思います。

空港に王女を差し向けた国王と両陛下には、多くの共通点がありました。

次期女王はオックスフォードとハーバード卒

フィリップ国王夫妻の長女・エリザベート王女。父の即位に伴い、王位継承順位第一位となった将来の女王です。

両陛下も留学されていたイギリスの名門・オックスフォード大学を卒業。

軍務にも就き、また皇后さまの母校、アメリカの名門ハーバード大学の大学院を今年5月に修了しました。スキーやボート、トレッキングが趣味で文武両道の才媛で、国民からの人気も高いといいます。

勉強熱心でスキーやバレーボールなどスポーツ好きな愛子さまとも共通点が多い印象です。

王女は弟2人、妹1人の4人きょうだいの長女で、次期女王として今回、空港で両陛下を出迎え、国賓の接遇という大役のデビューを果たしました。

愛子さまの”幼なじみ”で同じ年

王女は愛子さまと同じ年の24歳で、2006年に愛子さまが両陛下と共にオランダの古城で静養した際、オランダの国王一家やベルギーの国王一家などが集まり、お子さま同士も一緒に過ごされました。

陛下は訪問前の会見で、当時4歳だった愛子さまが同世代の王女達とお城で遊んだことをよく覚えていて、「楽しい滞在だった」と思い出を大切にされていると明かされました。

ベルギーでは1991年に憲法が改正され、男女の区別無く第1子が王位を継承することになっています。

生まれながらに王位を継ぐことが定められたエリザベート王女。

即位すればベルギー初の女王の誕生です。

「ずいぶん前のことですから」20年ぶりの再会

ハーバードへの留学を終え、女王への道を歩み始めたエリザベート王女と、オランダ静養以来20年ぶりに再会された両陛下。

愛子さまと同じ4歳同士、仲良く遊んでいた王女はカーテシーで両陛下に敬意を示し、「ようこそベルギーへ」と語りかけました。

その成長ぶりに目を見張り、当時を懐かしむような仕草を見せられた皇后さまに対し、王女は「そうですよね。本当にずいぶん前のことですから」と応じていました。

さらに、ハーバード大卒業生の先輩にあたる皇后さまは、王女に卒業のお祝いを伝えることができ、とてもうれしかったということです。

両陛下にとって、感動的な再会になりました。

陛下と国王も同い年でジョギング仲間

同じ年なのは娘達だけではありません。父親である陛下と国王も同じ66歳なのです。

陛下は英オックスフォード大留学中の1984年以降、たびたびベルギーを訪ねて国王と交流を重ね、1999年の国王夫妻の結婚式には皇后さまと共に参列。

国王が来日すると両陛下揃って食事に招き、博物館や水族館など様々な場所に案内されました。

ジョギング好きという共通点があり、赤坂御用地の中を一緒に走り、皇后さまが自転車で伴走されたこともあるそうです。

2002年には、日韓共催のワールドカップの日本対ベルギー戦を4人で一緒に観戦されています。

シャイで控えめな国王も笑顔に

2016年、陛下より先に即位した国王がマチルド王妃と共に国賓として来日した際のことです。上皇ご夫妻が国王夫妻を茨城県に案内された際の様子を取材しました。

伝統工芸の結城紬などを見学する国王は物静かでシャイな印象を受けました。国王夫妻はアートが好きだそうで、宮内庁関係者も「国王は遠慮がちな方」と話しています。

今回改めて、両陛下が2000年に葛西臨海水族園などに一緒に出かけられた際の映像を見返してみると、国王がとても楽しそうな笑顔を見せていることに驚きました。

国王夫妻は陛下の即位の礼に参列し、天皇皇后として歩み始めた両陛下を祝福しました。

元側近は「同じ年でジョギングされたり、いつもご一緒の時は本当に楽しそう。お互いに居心地の良いご関係なのではないか」と推し量っていました。

お城で穏やかな夕食会

今回の滞在中、国王はまずは週末は別邸に両陛下を招待し、4人の王女や王子も家族総出で夕食を共にしました。

食事前に取材が許可されましたが、プライベートな時間を大事にしたいとの王室側の意向で、撮影時間はごく短いものとなりました。

渓谷の上に立つお城からの眺めを楽しみ、陛下が「きれいな花がたくさん咲いていて」皇后さまも「良い景色ですね」と話すなど、気心の知れた友人同士の穏やかなやりとりが交わされていました。

その後庭で夕食のテーブルを8人で囲み、国王一家はお城を後にしました。

心温まるひとときを過ごせたことに両陛下は深く感謝されていたということです。

22日からは、国賓行事に向け、両陛下は首都ブリュッセルにある国王一家の住む「ラーケン宮」に移動されます。

自身も娘も同じ年で、ジョギング好きなど共通点の多い陛下と国王。

同じ屋根の下で共に過ごし、行事の合間にも旧交を温められる濃密な4日間となりそうです。

【執筆：フジテレビ宮内庁担当 宮粼千歳】