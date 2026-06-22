【FIFAワールドカップ2026】ウルグアイ代表 2ー2 カーボベルデ代表（日本時間6月22日／マイアミ・スタジアム）

【映像】まさかの30m直接FK弾＆会場お祭り騒ぎ

カーボベルデ代表の歴史が動いた瞬間だった。MFケビン・ピナがおよそ30mの直接FKを叩き込むと、ファンからは「歴史的瞬間じゃないか」「台風の目か？」と大興奮の声があがった。

日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026グループH第2節で、カーボベルデ代表はウルグアイ代表と対戦した。

W杯初出場のカーボベルデ代表は、スペイン代表との初戦で猛攻を受けながらも堅守で耐え凌ぎ、スコアレスドローに持ち込んで勝ち点1を獲得。続く第2節でもW杯優勝経験国のウルグアイ代表と対戦したが、今大会の台風の目となるチームが再び快進撃を見せた。

スコアレスで迎えた21分、ゴールまで約30mの位置でFKを獲得。ボールサイドには3人の選手が立った。後方から大きな助走を取ったMFケビン・ピナが勢いよくグラウンダーのシュートを放つと、割れた壁の間を抜けたボールがゴールネットに突き刺さった。

記念すべきカーボベルデ代表のW杯初得点に、選手やサポーターは大興奮。ゴールを決めたケビン・ピナはチームメイトにもみくちゃにされ、スタンドのファンも一体となってお祭り騒ぎのような雰囲気となった。

直接FKでW杯初ゴールは1966年のイングランドW杯以来

このゴラッソはSNSでも話題に。ファンからは「すげぇ！！」「まじかよえぐいやつ決めやがったw」「衝撃」「なんか決まりそうだったもんな」「歴史的瞬間じゃないか」「まさかの先制かよ笑」「カーボベルデ今大会の台風の目か？」「今大会の名シーン確定」と大興奮の声が寄せられた。

なお、直接FKが代表チームのW杯初ゴールになるのは、1966年のイングランドW杯以来だそうだ。

その後、強豪ウルグアイ代表に2点を奪われて逆転を許したものの、61分に2ー2の同点に追いつく。強豪国相手に2試合連続で勝ち点を獲得し、決勝トーナメント進出に向けて貴重な勝ち点1を手にした。

（FIFAワールドカップ2026）