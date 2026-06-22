超特急のユーキ（31）が急性虫垂炎のため23日と25日に開催予定だったイベントを欠席すると22日、公式サイトが伝えた。

発表では「弊社所属超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます」とし「以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」としている。

欠席対応となるのは23日の「KATE SHIBUYA meets超特急YUKI」と25日の「ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。」の2件。以降の予定については、追って報告するとしている。

以下、発表全文

いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。

弊社所属超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます。

以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます。

こちらを受けまして、直近で出演予定のイベント等は以下のように対応させていただきます。

＜欠席対応＞

2026年6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets超特急YUKI』

2026年6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』

※これ以降の予定に関しましては追ってのご報告とさせていただきます。

6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets超特急YUKI』に関しましては、カネボウ化粧品の公式からのご連絡をお待ちください。

6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』に関しましては、株式会社十字屋の公式からのご連絡をお待ちください。

この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。

今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

2026年6月22日

株式会社SDR