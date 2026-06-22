特殊詐欺につながるとみられています。

【写真を見る】「送った荷物にカード」“郵便局”から不審電話→その後“警察”から犯人扱い「無実を証明するため」現金要求 県内で相次いで確認 特殊詐欺に注意（山形）

山形県内で「郵便局」を名乗る不審な電話が相次いで確認され、警察が注意を呼びかけています。

「あなたが送った荷物の中にキャッシュカードが入っていた」

郵便局を名乗る相手はこのように話したということです。

警察によりますと今月１９日からきょうにかけ、県内で、固定電話や携帯電話に郵便局を名乗る人物からの不審な電話が多数確認されたということです。

■次に出てきたのは“警察官”…「無実を証明するため」現金要求

電話は、はじめ郵便局を名乗り、その後警察官を名乗る人物に代わります。

そして電話をとった人を事件の犯人として疑い、「無実を証明するため」現金を振り込むよう指示するということです。

県内では今年、５月末までに５億５０００万円を超える被害が確認されていて、警察が注意を呼びかけています。