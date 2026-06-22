不動産投資といえば、「いい物件を購入し、適切に運用し、最後に売却する」という流れが王道だと思われがちだ。しかし、東大卒でゴールドマンサックス出身の投資家・小原正徳氏は、「不動産は物件を買うことだけがすべてではない」という――。同氏の著書『世界の超富裕層がしている 「最初の1億円」の作り方』（KADOKAWA）より、筆者の実体験を通して、情報をマネタイズする具体的な方法を伝授する。

不動産投資は、物件を買うだけがすべてではない

「不動産投資は、物件を買うだけがすべてではない」

この衝撃の事実を、今からあなたに向けて証明する。

ここで少し、私自身の話をさせてほしい。独立して間もない頃、私の手元にある自己資金は、決して潤沢ではなかった。しかし、情報収集能力と、市場の「価値のズレ」を見つけ出す嗅覚だけは、誰にも負けない自信があった。

当時の日本では、まさに「民泊」という新しいビジネスが、爆発的な勢いで盛り上がりを見せていた。円安を背景に、日本を訪れる外国人観光客は過去最高を更新し続け、ホテルはどこも満室。宿泊施設の不足が、社会問題にさえなっていた時代だ。

そんな中、Airbnbのようなプラットフォームが登場し、個人が自宅や所有物件を旅行者に貸し出す民泊ビジネスは、「やれば儲かる」と言われる、まさにゴールドラッシュの様相を呈していた。

しかし、その熱狂の裏側で、多くの参入希望者が、ある一つの巨大な壁にぶつかっていた。それは、「転貸（又貸し）が可能な賃貸物件が、絶望的なまでに見つからない」という、極めてシンプルな、しかし深刻な問題だった。

自己資金で物件を購入できる者はごく一部。ほとんどの事業者は、賃貸物件を借りて民泊を始めようとする。だが、日本の賃貸借契約では、又貸しは原則として禁止。多くの大家や管理会社は、「民泊」という未知のビジネスにアレルギー反応を示し、門前払いするのが当たり前だった。

需要は爆発しているのに、供給（物件）が全く追いついていない。ここに、巨大な価値のズレが存在した。

私は、地道なリサーチ能力を駆使し、来る日も来る日も不動産会社や物件オーナーに問い合わせを続けた。そしてついに、市場では極めて希少な「転貸可能な優良物件」の情報をつかんだのだ。私は、その情報を、物件を探していた事業者（借主）と、借り手を探していた仲介業者の両方に提供した。

結果、どうなったか。事業者は、喉から手が出るほど欲しかった物件を確保でき、感謝してくれた。仲介業者は、長期空室のリスクから解放され、感謝してくれた。そして私は、双方からの感謝の証として、合計150万円の収入を手にすることができた。

ここで気づいてほしい。私は、1円の自己資金も使っていない。銀行から融資も受けていない。物件を所有するリスクも、一切負っていない。私がやったことはただ一つ。市場に存在する「価値のズレ」を見つけ出し、正しい情報でその隙間を埋めただけだ。

これが、「情報」をお金に変える錬金術の、偽らざる威力なのである。

お宝を掘り当てることができる人の考え方

もちろん、この錬金術は、ただ待っているだけで使える魔法ではない。「転貸可能物件」のような情報は、宝探しのようなものだ。不動産業者に100件電話をかけて、まともに取り合ってくれるのは、3件あれば良い方だろう。多くの人は、97回の無駄足と断りの言葉に、心が折れてしまう。

しかし、断られたら、こう考えるんだ。「また1件消化した。宝の3件に、また一歩近づいた！」と。これは、苦行ではない。確率のゲームだ。すべての「空振り」は、次の「当たり」を引き寄せるための、必要不可欠なプロセスなのだ。この地道な行動を、ゲームのレベル上げのように楽しめる者だけが、お宝を掘り当てることができる。

「ブローカー戦略」で買えない優良物件を利益に変える

情報商人になるための、最も分かりやすい最初の一歩。それが、このブローカー戦略だ。情報収集を続けると、あなたは必ずこの壁にぶつかる。

「素晴らしい物件を見つけた！ でも、自己資金が足りない……」「この物件は、私の属性では銀行融資が通らない……」

99％の人は、ここで「残念だ」と諦め、ページを閉じる。しかし、あなたは違う。投資家脳をインストールしたあなたは、こう考える。「私には買えない。だが、これを買える人間はどこかにいるはずだ。そして、その人にこの情報を届けられれば、それは価値になる」と。

「ブローカー戦略」を実現するための4ステップ

（1）「お宝情報」を定義する：あなたが見つけた物件の、何が「お宝」なのかを言語化する（例：担保価値が販売価格の1.2倍ある、ある銀行が特定の属性の人に融資を出す物件、など）。

（2）「買い手」を探す：SNS（Xなど）で「不動産投資家」と検索し、積極的に物件を探しているキーパーソンをリストアップする。地域の不動産投資家が集まる勉強会やオンラインコミュニティに参加し、「私は物件情報を探すのが得意です」と、自分の価値を先に提示しておく。

（3）「GIVE」でアプローチする：いきなり情報を売りつけようとしてはならない。「〇〇さんが探しているエリアで、こんな物件が出たのですが、ご興味ありますか？」と、まずは無償で価値を提供する。

（4）「仲介手数料」をもらう

◎厳守ルール

一つだけ、絶対に守らなければならないことがある。宅地建物取引業の資格を持っていない人は不動産取引の仲介業務をしてはならない、ということだ。

自分だけの「付加価値」を乗せて、ニッチ市場の“ハブ”になる

ブローカー戦略で経験を積んだあなたが次に目指すべきは、より専門性の高い、ニッチな市場の支配者になることだ。私の実体験でも話した、「転貸可能物件」の情報商人は、その最たる例である。

この戦略の神髄は、単に情報を見つけてくるだけではない。その情報に、あなただけの「付加価値」を乗せることにある。

物件情報だけを売るな。「この物件で民泊を始めるための運営ノウハウ（簡易マニュアル）」をセットにしろ。物件情報だけを売るな。「おすすめの運営代行業者や清掃業者のリスト」をセットにしろ。物件情報だけを売るな。「リアルな想定収支シミュレーション」をセットにしろ。

そうすることで、あなたは単なる情報屋から、事業者の成功をプロデュースする「コンサルタント」へと進化する。あなたの提供する価値は10倍になり、当然、得られる報酬も10倍になる。

これは、単なる情報提供ではない。あなたは、「場所（物件）」と「人（事業者）」と「ノウハウ（運営知識）」をつなぐ、生態系のハブになるのだ。このポジションを確立すれば、あなたはリスクゼロで、不動産が生み出す利益の一部を、継続的に享受し続けることができるのである。

どの業種や市場にも「価値のズレ」は存在する

さあ、どうだろうか。「宅地建物取引業を持ってない。持つ気もない自分には関係ない話」そう思っただろうか。話の本質は資格の有無ではない。重要なのは、「手元に資金がなくても、需要と供給を満たすことにビジネスチャンスはある」ということだ。

不動産市場でなくても、中古市場、人材市場、どの業種や市場にも「価値のズレ」は存在する。超富裕層は誰よりも早くそのズレを見つけ出して、そして橋渡しを行う。あなたも、そのズレを利益に換える側に回ればいい。

あなたはもう、ただニュースを眺め、情報を消費するだけの人間ではない。あなたは、情報を自ら収集し、精査し、付加価値をつけ、そしてマネタイズする「情報の生産者」へと進化したのだ。この「情報」をお金に変える感覚こそが、資本家としての判断力の、すべての土台となる。

街へ出よう。ポータルサイトを開こう。昨日までと同じ風景、同じ情報が、無数の「利益の種」として、あなたの目に映り始めているはずだ。

小原 正徳

株式会社不動産科学研究所 代表取締役

投資家・事業家／不動産鑑定士／宅地建物取引士