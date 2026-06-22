シルバニアファミリー×FEILER第2弾♡限定コラボアイテムが抽選販売

世代を超えて愛される「シルバニアファミリー」と、ドイツ伝統工芸織物シュニール織ブランド「FEILER（フェイラー）」の人気コラボレーション第2弾が登場します。今回のコラボでは、このためだけに制作されたオリジナルデザインのアイテムに加え、第1弾で人気を集めたハンカチの新バージョンもラインアップ。フェイラーらしい上質な質感とシルバニアファミリーの温かな世界観が融合した特別なコレクションです♡

心ときめく限定デザインが登場

今回のコラボレーションでは、「Sylvanian Families（シルバニアファミリー）」と「Sylvanian Families Friends（シルバニアファミリーフレンズ）」の2つのデザインを展開します。

「シルバニアファミリー」は、第1弾で人気を集めたハンカチの縁どりカラーを爽やかなペールブルーに変更した新作デザインです。

ショコラウサギの女の子フレア、くるみリスの男の子ラルフ、ペルシャネコの女の子ライラが、お家で出迎えてくれる心温まるデザインとなっています。

一方、「シルバニアファミリーフレンズ」では、第1弾で登場したフレア、ラルフ、ライラに加え、ビスケットクマの男の子テオとフローラウサギの女の子アリスも仲間入り。

ビスケットクマのお家である赤い屋根のお家も描かれ、より賑やかな世界観を楽しめます。

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全4種類のコラボアイテム

販売されるアイテムは全4種類です。フェイラーならではの鮮やかな色彩と繊細なシュニール織で、シルバニアファミリーの魅力が丁寧に表現されています♪

※価格はすべて税込です。

※サイズは（約）縦×横×マチです。

※デザインの出方はお選びいただけません。

抽選販売の応募方法をチェック

本商品はフェイラー公式オンラインショップ限定での抽選販売となります。

※フェイラー公式オンラインショップ以外の店舗での販売はございません。

抽選申込期間：2026年7月9日（木）12:00～7月14日（火）16:59

当選発表：2026年7月23日（木）15:00～7月24日（金）

商品発送：2026年7月30日（木）より順次発送

また、2026年7月8日（水）20:00からはフェイラー公式Instagram（@feiler_jp）にて商品紹介のインスタライブも開催予定です。

さらに、2026年6月22日（月）10:00～7月5日（日）23:59の期間中、Instagramフォロー＆いいねキャンペーンも実施。抽選で20名様にコラボハンカチがプレゼントされます。

まとめ

シルバニアファミリーとFEILERによる第2弾コラボは、両ブランドの魅力がたっぷり詰まった特別なコレクションです。

大人になっても心ときめくシルバニアファミリーの世界観と、フェイラーの上質なシュニール織が織りなすアイテムは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。

抽選販売限定のため、気になる方は応募期間を忘れずにチェックしてみてください♡