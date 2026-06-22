杉浦太陽、5人の子どもたちからの“父の日ギフト”を紹介 家族に感謝「ノンもありがとう」「みんな愛してる！」 妻は辻希美
タレントの杉浦太陽（45）が22日、自身のインスタグラムを更新。5人の子どもたちからもらった“父の日ギフト”を紹介し、家族に感謝の気持ちを伝えた。
【写真】「みんな愛してる！」もらった“父の日ギフト”を手に子どもたちと記念撮影する杉浦太陽
杉浦は2007年6月、タレントの辻希美（39）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生し、現在は7人家族の生活を送っている。
投稿では、「上の子たちは手紙と動画」「ソラ・コアはプレゼントとお花」「ユメからは笑顔」を“父の日の贈り物”として受け取ったことを明かし、手紙や花束などのプレゼント、親子ショットを写真で紹介。
「希空・青空・昊空・幸空・夢空」「ノンもありがとう」と家族全員の名前を記し、「みんな愛してる！」と愛情たっぷりに思いを記していた。
【写真】「みんな愛してる！」もらった“父の日ギフト”を手に子どもたちと記念撮影する杉浦太陽
杉浦は2007年6月、タレントの辻希美（39）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生し、現在は7人家族の生活を送っている。
投稿では、「上の子たちは手紙と動画」「ソラ・コアはプレゼントとお花」「ユメからは笑顔」を“父の日の贈り物”として受け取ったことを明かし、手紙や花束などのプレゼント、親子ショットを写真で紹介。
「希空・青空・昊空・幸空・夢空」「ノンもありがとう」と家族全員の名前を記し、「みんな愛してる！」と愛情たっぷりに思いを記していた。