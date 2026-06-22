衆参両院の正副議長は、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の「要綱」について、25日に政府が各党・各会派へ説明を行うと明らかにしました。

森衆議院議長

「当日（木曜日）は要綱について、政府から説明を聴取し、各党各会派からのご意見を聴取いたします」

22日、衆参両院の正副議長は木原官房長官から皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の骨子について説明を受け、これを正式に了承しました。

森衆院議長はさらに骨子をより具体化し条文に近い形で整理した「要綱」について、25日に政府が各党・各会派に対して説明を行うと明らかにしました。この場で了承が得られれば、皇室典範改正案が国会に提出される見通しです。

改正案の骨子には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案が記載されています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案では経過措置として、改正法が施行された時点の女性皇族については結婚と同時にその意志で皇族の身分を離れることができるなどとしています。養子案では旧11宮家の15歳以上の男系男子で配偶者と子どもがいない人に限り養子になれる、などとしています。