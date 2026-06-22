「おへそにキュン」中川安奈、へそチラ見えコーデを披露！ 実妹とのツーショットに「美人姉妹」の声も
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは6月21日、自身のInstagramを更新。へそがチラリと見えたコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】中川安奈のへそチラ見えコーデ
ファンからは「へそチラ最高」「あんなさまのおへそにキュン」「ヘソがセクシーすぎる」「スタイル抜群でとてもお美しいです」などの声が。また「妹さんも可愛いです」「美人姉妹」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】中川安奈のへそチラ見えコーデ
「ヘソがセクシーすぎる」中川さんは「日本の第2戦、素晴らしい勝利をDAZN PARTY LIVEのスタジオで豪華ゲストの皆さんと見届け、最高な気分のまま妹と合流してAyumu Imazuくんのライブへ」とつづり、7枚の写真を投稿。ワインレッドカラーのトップスにデニムジーンズを合わせたコーディネートを紹介しています。へそがチラリと見えているのが色っぽいです。また、7枚目には実妹とのツーショットも載せています。
「もう”国民のお姉さん“の称号を授与」10日の投稿では、背中をチラリと見せた姿を披露した中川さん。その美しさにファンからは「この色気は、安奈さんにしか出せない」「もう”国民のお姉さん“の称号を授与」といった絶賛の声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)