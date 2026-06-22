辻希美が6月21日、自身のInstagramを更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告し、多くの友人たちが駆けつけたバースデーパーティの様子を公開した。

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辻はInstagramに「時差投稿になりますが 先日6月17日に39歳になりました」と報告し、自宅で盛大に行われたバースデーパーティの写真を投稿。巨大バースデーケーキを抱える夫・杉浦太陽を中心に、著名な友人たちや家族に囲まれた記念写真を皮切りに、かわいくポーズを決める辻がプリントされたバースデーケーキを抱えての夫婦2ショット、友人の益若つばさ、ギャル曽根らとの記念写真、そしてバースデーパーティに並んだ数々の料理を披露した。

辻は「30代ラスト」「健康に気をつけて自分らしく仕事に育児に頑張ります」と、感謝のメッセージを綴った。

また夫の杉浦も自身のInstagramで、「ノンのサプライズバースデー 1ヶ月以上前から、みんなにお声がけして 忙しい中、集まってお祝いしてくれました サプライズ大成功 みんな本当にありがとう」と、誕生日は友人たちと計画したサプライズパーティだったことを明かし、「そして、ノン、おめでとう」と妻へ祝福のメッセージを送っている。

（文＝本 手）