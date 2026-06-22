【W杯2026】森保一監督、“親子ショット”に反響 YouTuberの次男・けーごが父の等身大フィギュアと記念撮影「似てるね!!」「親子写真だ 笑」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表監督を務める森保一氏の次男で、サッカー系YouTuberグループ・LISEM（リゼム）のけーご（森保圭悟）が20日、自身のインスタグラムを更新。現在、東京・渋谷に設置されている森保監督の等身大フィギュアと並んだ“親子2ショット”を披露し、「似てるね!!笑」「良き写真」などと反響を呼んでいる。
【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記念撮影するけーご
リゼムは、長男・森保翔平（しょうへい）、次男・けーご、三男・森保陸（りく）、ほかメンバーで構成されるサッカー系YouTuberグループ。高度なサッカーの実力と、無類の仲の良さを強みに活動しており、YouTubeのチャンネル登録者数は32万人を突破している（2026年6月22日 午後3時時点）。
この日、森保監督の等身大のフィギュアが設置されている東京・渋谷のMIYASHITA PARKを訪れたけーごは、「チュニジア戦のプランを覗いてきました 笑」とちゃめっ気交じりにつづり、フィギュアと並んだ2ショット写真をアップ。
フィギュアの完成度について、ネットなどで「激似」と話題を呼んでいるが、息子視点から見ても「似すぎててびっくりした笑」と対面しての感想をつづっていた。
この投稿に対し、コメント欄には「本物かと思った笑」「本物そっくり」「ばり似てますねー」「森保監督ずぶ濡れやん！って思ったらフィギュアだった（笑）」「親子写真だ 笑」など、さまざまな反響が寄せられていた。
【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記念撮影するけーご
リゼムは、長男・森保翔平（しょうへい）、次男・けーご、三男・森保陸（りく）、ほかメンバーで構成されるサッカー系YouTuberグループ。高度なサッカーの実力と、無類の仲の良さを強みに活動しており、YouTubeのチャンネル登録者数は32万人を突破している（2026年6月22日 午後3時時点）。
フィギュアの完成度について、ネットなどで「激似」と話題を呼んでいるが、息子視点から見ても「似すぎててびっくりした笑」と対面しての感想をつづっていた。
この投稿に対し、コメント欄には「本物かと思った笑」「本物そっくり」「ばり似てますねー」「森保監督ずぶ濡れやん！って思ったらフィギュアだった（笑）」「親子写真だ 笑」など、さまざまな反響が寄せられていた。