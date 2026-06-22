サッカー元日本代表DFで解説者の松木安太郎氏（68）が22日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に中継で生出演し、元日本代表の本田圭佑（40）のFIFAワールドカップ（W杯）の日本代表戦解説について解説した。

本田はオランダ戦に続き、20日（日本時間21日）のチュニジア戦も現地から解説。現役選手としてピッチに近い感性を駆使し、臨場感あふれる解説と独特なボキャブラリーで視聴者を楽しませている。チュニジア戦では、鎌田大地がバックヒールで決めた先制点に、「左足ピョンやって。うまっ！」、上田綺世のまた抜きゴールには「股、サイドネットは神」、冨安健洋のシュートブロックには「素晴らしい！今ので10分は話したい」など、語録を連発した。

番組では、そのコメントの一部をピックアップした。中には理解が難しい表現もあり、その一つは、上田の4点目をアシストした、佐野海舟のクロスの場面だった。ふわりと浮かせて、DFの頭上を超えるファーサイドへのセンタリング。これについて、本田は「佐野さんのこのボール、見て下さい。スンっと、ススンって感じでしたね」とコメントしている。

この意味を聞かれた元日本代表でタレントの武田修宏は、「松木さんがどう思っているか、ぜひ聞きたいです」と、解説の先輩に“スルーパス”。すると、松木は自身の感覚で本田節を解説した。

「ふわっとしたボールを、ボールの下に足を入れないと、このボールは出ないんですよ。足の甲をスンとね、入れている。そんなイメージじゃないかな。スンなんですよね。ボールの下に、足のつま先をスンとね」。身ぶり手ぶりをまじえて解説し、笑いを取っていた。