立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCK OUT.67〜KNOCK OUT SUMMER JAM in OSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT−REDフェザー級王座決定戦3分3R・延長1Rはスラサック・クルーダームジム（29＝タイ）と4戦連続KO中の“狂拳”迅（22＝WIZARDキックボクシングジム）が対戦することが決まった。「思い出作りに来てないのでケンカするつもりでもない。ケガとか乗り越えてきて、毎回最後と思ってやってます。K―1だけでなく、僕がベルトを獲ります」とやる気満々。

5戦目でタイトル戦。「リングで山口さんの名前を呼び続けてきたかな」と笑みがこぼれる。対戦相手には「かみ合うんじゃないかな。どっちかが倒れる試合にしたい。気をつけるのは肘くらいじゃないですか」と余裕を見せた。

初のタイ人で「タイに練習いっているし、大丈夫。怖さは全くない」ときっぱり。4戦連続1RKOには「首相撲やってないが得意なので、肘で切りたいと言ってるので初めて肘で切りたい」と明かした。「初の関西の試合で夢をかなえようかと思います」と話した。