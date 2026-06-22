立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCK OUT.67〜KNOCK OUT SUMMER JAM in OSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT−RED女子ライトフライ級王座決定戦3分3R・延長1Rは参戦2戦目の小林愛理奈（25＝FELLOW GYM）とサネーガーム・サックチャムニ（17＝タイ）が対戦することが決まった。

会見した山口元気代表は「サネーガームがどうしてもやりたいというのでタイトル戦にした」と小林とのタイトル戦を決めたという。参戦2戦目でのタイトル戦に小林は「サネーガーム選手の強い要望で逆にありがたい。ムエタイ2戦目で日本人が勝てる選手がいないと思われてるが、オープンフィンガーグローブをつけている自分に勝てる人はいないと思うので当日はKOして圧倒したいと思う」と強気。対戦相手には「身長の高さを生かして首相撲と膝蹴りを極めてる感じがかしこい戦い方。強い選手とやってるけど、みんな合わせている。背高い人は得意だし、デメリットもあるし倒せると思う」と余裕を見せる。「前回は久しぶりの試合で感覚が取り戻して、気持ち的に得たことはある」と収穫あり。地元での大会には「応援はたくさんくると思うので見せつけたい」と意気込む。

「首相撲？組まれる前に倒したい。じわじわ詰めるタイプでムエタイしてからステップを踏んで、素早くなった。理想は組ませず倒す」と首相撲をさせない対処法を考えている。「なんで同じ負け方するんだろ。分析してワンパターンだし、当日は簡単に倒せると思います」とKO宣言だ。ベルトには「形になるのでうれしい。ベルト、ベルトにならず、勝ってベルトがついてくる」とまず勝利を狙う。最後に「きのうの森岡、晃貴が響いて、納得させられた。泣きそうになった。龍聖選手のようにボコボコにして圧倒したい」と話した。