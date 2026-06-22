俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。セリフを覚えていかない中の撮影で、渡哲也さんに救われたことを語った。

MCの林修氏から「あぶない刑事」シリーズでの特徴的なサングラスについて聞かれ、舘は「サングラスって便利なんですよ。全然セリフ覚えていかなかったんで…」と、カメラの横などにカンペを置いていたという。

林氏は「石原軍団でも結構そういうことがあったって他で聞いたことあるんですけど」と聞くと、舘は「そうなんです。石原裕次郎さんもバインダーかなんか見ながらセリフ全部書いてあるし、渡（哲也）さんも机の下に隠してる」と明かした。

舘は「一度ね、説明ゼリフっていうか、めんどくさいセリフがあったんですよ。渡さんがここ（向かい）に座ってて。僕が立ってて、説明するんですけど、覚えていかないんで、そうしたら渡さんが突然台本をバリって破って自分のここ（胸の前）に貼ってくれた。『ひろし、ここ見て言えよ』って」と語り、笑わせた。

林氏は「ちなみに一番カンペに頼ってたのは誰ですか？」と聞くと、舘は「僕です」と即答し、爆笑を誘った。