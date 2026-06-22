夏木マリ「チャチャっと」手作りしたイカとあさりのトマトパスタ披露「イタリアンのお店クオリティ」「器もマットも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/22】夏木マリが6月21日、自身のInstagramを更新。手作りのパスタを公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「本格的で美味しそう」チャチャッと作った海鮮トマトパスタ
夏木は「出かけるから、チャチャっとパスタ （イカの絵文字）とあさりの（トマトの絵文字）味〜」とコメント。ネギと大葉をかけたトマトソースパスタとマヨネーズを添えたブロッコリーが並ぶ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「イタリアンのお店クオリティ」「器もマットも素敵」「本格的で美味しそう」「チャチャっと作れるなんてすごい」「料理上手」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳ベテラン女優「本格的で美味しそう」チャチャッと作った海鮮トマトパスタ
◆夏木マリ、手作りパスタ公開
夏木は「出かけるから、チャチャっとパスタ （イカの絵文字）とあさりの（トマトの絵文字）味〜」とコメント。ネギと大葉をかけたトマトソースパスタとマヨネーズを添えたブロッコリーが並ぶ食卓を公開した。
◆夏木マリの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イタリアンのお店クオリティ」「器もマットも素敵」「本格的で美味しそう」「チャチャっと作れるなんてすごい」「料理上手」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】