夏木マリ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/22】夏木マリが6月21日、自身のInstagramを更新。手作りのパスタを公開した。

【写真】74歳ベテラン女優「本格的で美味しそう」チャチャッと作った海鮮トマトパスタ

◆夏木マリ、手作りパスタ公開


夏木は「出かけるから、チャチャっとパスタ （イカの絵文字）とあさりの（トマトの絵文字）味〜」とコメント。ネギと大葉をかけたトマトソースパスタとマヨネーズを添えたブロッコリーが並ぶ食卓を公開した。

◆夏木マリの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「イタリアンのお店クオリティ」「器もマットも素敵」「本格的で美味しそう」「チャチャっと作れるなんてすごい」「料理上手」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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