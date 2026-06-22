今週の中国地方は雨の降る日が多いでしょう。また、台風7号周辺の暖かく湿った空気の影響で、本州付近に停滞する梅雨前線の活動が活発化する可能性があり、瀬戸内側で大雨になる可能性もあります。こまめに最新の気象情報を確認してください。また、ジメジメ・ムシムシとした日が続くため、体調管理にお気をつけください。

今夜も、瀬戸内側は雨

今日22日(月)の中国地方は、九州の南にのびる梅雨前線や気圧の谷の影響で、断続的に雨が降っています。この後、雨雲徐々に南下する見込みです。今夜も全般に雲に覆われ、瀬戸内側で雨が降る見込みです。

向こう一週間 梅雨前線は本州付近にのびる日が多く、活動が活発に

向こう一週間は、梅雨前線が本州付近にのびる日が多いでしょう。また、今日22日(月)15時現在、台風7号が非常に強い勢力でフィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。25日(木)から26日(金)ごろには沖縄に接近し、27日(土)は九州に近づく見込みです。予報円が大きく、台風の進路には不確実性があるため、今後もこまめに台風情報を確認してください。

また、本州付近にのびる梅雨前線に向かって、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むことで、梅雨前線の活動が活発になる可能性があります。瀬戸内側で大雨になる可能性もあるため、今後もこまめに最新の気象情報を確認してください。

向こう一週間は断続的に雨 瀬戸内側で大雨も

向こう一週間の中国地方は、雨の降る日が多いでしょう。ただ、明日23日(火)と26日(金)は、晴れ間の出る所がある見込みです。

明日23日(火)は瀬戸内側で雲が広がり、西部で雨の降る所があるものの、日本海側は晴れ間があるでしょう。

また、26日(金)の午後は梅雨前線が離れ、晴れる所が多くなる見込みです。貴重な日差しとなりそうです。

その他は、曇りや雨のぐずついた天気でしょう。梅雨前線の活動が活発になり、瀬戸内側で大雨になる可能性もあるため、ご注意ください。

ジメジメ・ムシムシ 気温が高くなくても熱中症に注意

この先、中国地方は雨であまり気温の上がらない日もある見込みです。ただ、湿気は多いため、ジメジメ、ムシムシとした不快な暑さが続く見込みです。室内では気温だけでなく湿度も確認するなどしてください。

また、晴れ間が出る日は30℃前後になり、体に堪える暑さとなるでしょう。こまめに水分や休憩をとり、熱中症対策を万全に行ってください。