【海外ドラマ】アイスホッケー選手が秘密の恋…世界的ヒットの『ヒーテッド・ライバルリー』日本配信が決定＜あらすじ・キャスト＞
世界的にヒットしているカナダ発のドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』が、日本ではU-NEXTで8月28日より独占配信されることが決まった。
【場面カット多数】注目のドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』愛し合う姿
同作は、カナダの作家レイチェル・リード子によるベストセラー小説「Game Changers」シリーズの第2作を原作としたドラマ。舞台は北米プロアイスホッケーリーグ・MLH。カナダ代表のシェーン・ホランダーとロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んでひかれ合っていく姿を描く。
2025年11月に配信が開始されると、SNSを中心に話題に。アメリカでの1話あたりの平均視聴者数は1060万人を記録。最終話は初回配信週と比べて300％以上も視聴者数を伸ばし、HBO Maxで配信されている外部調達作品としては歴代最高の視聴記録を樹立した。
日本でも注目が高まり、2026年のU-NEXT会員向け海外ドラマ配信リクエストでは年間最多を記録。配信決定を告知した公式Xの投稿は約78万インプレッション、6000件以上の「いいね」、約3600件のリポストを集めた。
シェーン・ホランダー役のハドソン・ウィリアムズと、イリヤ・ロザノフ役のコナー・ストーリーの2人は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの聖火リレーに参加。劇中で“氷上のスター”を演じた2人が現実のオリンピックで聖火をつなぐ姿が大きな話題となった。
また、2026年のゴールデングローブ賞にプレゼンターとして登壇したほか、アメリカを代表する長寿バラエティー番組『サタデー・ナイト・ライブ』にも出演。さらにファッション分野でも、世界的ラグジュアリーブランドとのパートナーシップやキャンペーン出演が相次ぎ、活躍の場を広げている。
日本語吹替キャストは近日発表予定。
■『ヒーテッド・ライバルリー』（原題：Heated Rivalry）
【配信開始日時】2026年8月28日（金）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全6話、字吹同時配信）
【配信形態】見放題
あらすじ
アイスホッケー界のスーパースター、シェーン・ホランダーとイリヤ・ロザノフ。氷上では世紀のライバルとして知られる2人だが、10代のルーキー時代から密かに惹かれ合い、一線を越えていた。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、そして秘密の関係を守り続けることへの限界――。8年以上にわたる愛と葛藤の旅の果てに、2人はどんな選択をするのか。
スタッフ
クリエイター・脚本・監督：ジェイコブ・ティアニー
原作：レイチェル・リード「Heated Rivalry」（Game Changersシリーズ第2作）
製作：Crave / Bell Media × Accent Aigu Entertainment
キャスト
シェーン・ホランダー：ハドソン・ウィリアムズ
イリヤ・ロザノフ：コナー・ストーリー
スコット・ハンター：フランソワ・アルノー
キップ・グレイディ：ロビー・グラハム・クンツ
(C) 2025 Heated Rivalry Productions 1 (Ontario) Inc. / (C) 2025 Productions Heated Rivalry 1 (Quebec) Inc. All rights reserved
【場面カット多数】注目のドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』愛し合う姿
同作は、カナダの作家レイチェル・リード子によるベストセラー小説「Game Changers」シリーズの第2作を原作としたドラマ。舞台は北米プロアイスホッケーリーグ・MLH。カナダ代表のシェーン・ホランダーとロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んでひかれ合っていく姿を描く。
日本でも注目が高まり、2026年のU-NEXT会員向け海外ドラマ配信リクエストでは年間最多を記録。配信決定を告知した公式Xの投稿は約78万インプレッション、6000件以上の「いいね」、約3600件のリポストを集めた。
シェーン・ホランダー役のハドソン・ウィリアムズと、イリヤ・ロザノフ役のコナー・ストーリーの2人は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの聖火リレーに参加。劇中で“氷上のスター”を演じた2人が現実のオリンピックで聖火をつなぐ姿が大きな話題となった。
また、2026年のゴールデングローブ賞にプレゼンターとして登壇したほか、アメリカを代表する長寿バラエティー番組『サタデー・ナイト・ライブ』にも出演。さらにファッション分野でも、世界的ラグジュアリーブランドとのパートナーシップやキャンペーン出演が相次ぎ、活躍の場を広げている。
日本語吹替キャストは近日発表予定。
■『ヒーテッド・ライバルリー』（原題：Heated Rivalry）
【配信開始日時】2026年8月28日（金）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全6話、字吹同時配信）
【配信形態】見放題
あらすじ
アイスホッケー界のスーパースター、シェーン・ホランダーとイリヤ・ロザノフ。氷上では世紀のライバルとして知られる2人だが、10代のルーキー時代から密かに惹かれ合い、一線を越えていた。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、そして秘密の関係を守り続けることへの限界――。8年以上にわたる愛と葛藤の旅の果てに、2人はどんな選択をするのか。
スタッフ
クリエイター・脚本・監督：ジェイコブ・ティアニー
原作：レイチェル・リード「Heated Rivalry」（Game Changersシリーズ第2作）
製作：Crave / Bell Media × Accent Aigu Entertainment
キャスト
シェーン・ホランダー：ハドソン・ウィリアムズ
イリヤ・ロザノフ：コナー・ストーリー
スコット・ハンター：フランソワ・アルノー
キップ・グレイディ：ロビー・グラハム・クンツ
(C) 2025 Heated Rivalry Productions 1 (Ontario) Inc. / (C) 2025 Productions Heated Rivalry 1 (Quebec) Inc. All rights reserved