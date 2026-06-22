イ・スヒョク主演の韓国ドラマ『S Line 〜見えてはいけない関係〜』、きょう配信スタート 肉体関係が強制的に暴露され…【第1話＆第2話あらすじ】
俳優のイ・スヒョク、イ・ダヒ、OH MY GIRLのアリンが出演する韓国ドラマ『S Line 〜見えてはいけない関係〜』（全6話）の第1話と第2話がきょう22日より、ABEMAで日本初・国内独占無料配信される（毎週月曜 深0：00〜※2話ずつ配信）
【予告動画】見えてはいけない“男女の関係”が見えてしまう…『S Line 〜見えてはいけない関係〜』
同作は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という、欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた、考察系サスペンス。
ある日突然出現した、肉体関係を持った者同士をつなぐ頭上の赤い線（Sライン）。特別な「メガネ」を介して可視化されるその線は、なぜか肉眼で見える主人公を唯一の例外として、一度つながればどちらかが死ぬまで絶対に消えない。日常の裏に隠されていた不倫や歪んだ関係が次々と暴かれ、信頼で成り立っていたコミュニティはどんどんと音を立てて崩壊していく。
自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事、ジウクを演じるのは、『ウチに住むオトコ』『明日』など数々のドラマで圧倒的な存在感を放つ俳優のイ・スヒョク。そしてヒョヌプとソナの担任で、Sラインを持たないギュジンを、『恋愛ワードを入力してください〜Search WWW〜』『君の声が聞こえる』などのヒット作で知られるイ・ダヒが怪演する。さらに、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプにOH MY GIRLのアリン、ジウクの姪のソナに『Bitch X Rich』のイ・ウンセムなど、今をときめく豪華キャスト陣が集結している。
■第1話あらすじ
過去に肉体関係を持った相手とつながる「Sライン」という赤い線。生まれつきその線が見える能力を持つヒョヌプ（アリン）は、そのせいで家庭が崩壊、引きこもり生活を送っていた。ある日自身の住むアパートの近くで殺人事件が発生。この世界では珍しい「線が1本しかない男」の存在に気づき、やがて事件に巻き込まれていく。
■第2話あらすじ
いじめに苦しむ高校生のソナ（イ・ウンセム）は、ある日「Sライン」が見えるようになる不思議な眼鏡を手に入れ、復讐を開始する。一方、ソナの叔父である刑事ジウク（イ・スヒョク）は、ある殺人事件の奇妙な点に気づき、捜査を進めていた。そんな中、ソナのクラスに謎めいた転校生ヒョヌプ（アリン）が現れ、その眼鏡の危険性を警告する。
■キャラクター紹介
▼ジウク（イ・スヒョク）
自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事。事件を追ううちに、法では決して裁くことのできない人間の醜悪な真実と直面。絶対的な無力感の中で、徐々に狂気へと落ちていく。
▼ギュジン（イ・ダヒ）
ヒョヌプとソナのクラスの担任。生徒想いで穏やかな性格だが、どこか謎めいた一面を持つ。
▼ヒョヌプ（アリン／OH MY GIRL）
メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女。人間の醜い裏側を日常的に目撃しながら、社会が崩壊していく様をただ静観するキーパーソンであり、視聴者の視点を代弁する存在。
▼ソナ（イ・ウンセム）
ジウクの姪。崩壊していくコミュニティの中で、過酷な運命に巻き込まれていく少女。
【予告動画】見えてはいけない“男女の関係”が見えてしまう…『S Line 〜見えてはいけない関係〜』
同作は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という、欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた、考察系サスペンス。
自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事、ジウクを演じるのは、『ウチに住むオトコ』『明日』など数々のドラマで圧倒的な存在感を放つ俳優のイ・スヒョク。そしてヒョヌプとソナの担任で、Sラインを持たないギュジンを、『恋愛ワードを入力してください〜Search WWW〜』『君の声が聞こえる』などのヒット作で知られるイ・ダヒが怪演する。さらに、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプにOH MY GIRLのアリン、ジウクの姪のソナに『Bitch X Rich』のイ・ウンセムなど、今をときめく豪華キャスト陣が集結している。
■第1話あらすじ
過去に肉体関係を持った相手とつながる「Sライン」という赤い線。生まれつきその線が見える能力を持つヒョヌプ（アリン）は、そのせいで家庭が崩壊、引きこもり生活を送っていた。ある日自身の住むアパートの近くで殺人事件が発生。この世界では珍しい「線が1本しかない男」の存在に気づき、やがて事件に巻き込まれていく。
■第2話あらすじ
いじめに苦しむ高校生のソナ（イ・ウンセム）は、ある日「Sライン」が見えるようになる不思議な眼鏡を手に入れ、復讐を開始する。一方、ソナの叔父である刑事ジウク（イ・スヒョク）は、ある殺人事件の奇妙な点に気づき、捜査を進めていた。そんな中、ソナのクラスに謎めいた転校生ヒョヌプ（アリン）が現れ、その眼鏡の危険性を警告する。
■キャラクター紹介
▼ジウク（イ・スヒョク）
自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事。事件を追ううちに、法では決して裁くことのできない人間の醜悪な真実と直面。絶対的な無力感の中で、徐々に狂気へと落ちていく。
▼ギュジン（イ・ダヒ）
ヒョヌプとソナのクラスの担任。生徒想いで穏やかな性格だが、どこか謎めいた一面を持つ。
▼ヒョヌプ（アリン／OH MY GIRL）
メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女。人間の醜い裏側を日常的に目撃しながら、社会が崩壊していく様をただ静観するキーパーソンであり、視聴者の視点を代弁する存在。
▼ソナ（イ・ウンセム）
ジウクの姪。崩壊していくコミュニティの中で、過酷な運命に巻き込まれていく少女。