アメリカとイランがスイスで対面協議　協議を監督する「ハイレベル委員会」設置で合意も駆け引き続き先行き不透明

イランとアメリカによる戦闘終結に向けた対面協議がスイスで行われました。

協議は、仲介国のカタールとパキスタンを交え、21日にスイスで行いました。

イランメディアによりますと、イラン側は冒頭の握手や集合写真の撮影を拒否しました。

また協議のさなか、トランプ大統領がSNSでイランへの再攻撃を警告したことに反発し、イランメディアは、代表団が一時会場を離れたと伝えました。

一方、アメリカ政府はこの報道を否定し、イラン代表団は会場にとどまり、協議は継続していたとしています。

アメリカ・バンス副大統領：

ホルムズ海峡の開放やイランの核開発の終結はすでに達成された。今後の課題は、さらにどのような成果を共に達成できるかだ。

協議後、カタールとパキスタンは共同声明を発表しました。

それによりますと、アメリカとイランは、協議を政治レベルで監督する「ハイレベル委員会」を設置することで合意しました。

また、ホルムズ海峡の安全な航行を確保するための連絡体制や、レバノンでの停戦を監督する仕組みを設けることで一致しました。

今後は実務者レベルの話し合いが行われますが、協議が順調に進むか不透明です。