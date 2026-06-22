タレントの平野ノラが２２日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、サッカー日本代表の鎌田大地がチュニジア戦でゴール後に電話をかけるポーズをしたことに言及した。

オープニングトークで平野はすぐさま「ありがとうございました」「得点、一番初めにあげた鎌田選手、やってましたよね？『しもしも』やってましたよね？」と食い気味に訴えた。

ナイツ・塙宣之も「『しもしも』、やってましたね」というと、平野は「あれは完全に『しもしも』でしょ？国際電話でしょ？ゼロゼロワンダホー。『しもしもやったじゃない？』って娘も言ってた」と自分のギャグだと必死の主張だ。

すると塙が「そういえばなんだったんですか？」と電話ポーズの意味を聞くと、平野も「『しもしも』以外なら教えて欲しい。『しもしも』でなければ何なのか」と訴えだ。

すると土屋伸之が「情報が来ました」といい、所属するクリスタルパレスのチームメートに向けたものだという記事を読み上げ。電話をかけるパフォーマンスはエディ・エンケティアのセレブレーションだと分かり、土屋は「エディ・エンケティアがノラちゃんを好きってことか」とコメントし、平野を笑わせていた。