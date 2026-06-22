フジテレビで６月２５日、よる１１時から「トークィーンズ」を放送する。

この番組は、指原莉乃、いとうあさこらバラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すバラエティー。

今週は、前回出演時に、その“おもしろかわいすぎるリアクション”が話題となった一ノ瀬ワタルを迎え、２週にわたってお送りするデート企画の前編。

前回出演時に、恋愛教則本に15万つぎ込んだというエピソードを披露しスタジオを騒然とさせた一ノ瀬だが、実は教則本だけでなく、その学びの場を心理学まで広げ、研究を重ねてきたという。そんな一ノ瀬が、なえなのを相手に繰り広げるデートのテーマは、題して「彼女をドキドキさせるデート」。準備期間の２週間、緊張とワクワクとでほぼ寝ずに過ごしながら考えたというデートプランとは、果たして！？

なえなのを喜ばせるために用意したという“なえなノート”を懐に忍ばせながら集合場所に向かった一ノ瀬だが、初っぱなから緊張のあまり、なえなのと目も合わせられないという事態に！どうなる、デート企画！？番組史上最もピュアすぎるデート企画、爆誕か！？

トークィーンズたちが忖度（そんたく）なしであぶり出す、ゲストの素顔が見える爆笑トークの数々をお楽しみください！