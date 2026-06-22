お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）の妻・まさみさんが21日、アメーバオフィシャルブログを更新。売り切れが続き入手困難だったというミスタードーナツの人気商品『もっちゅりん』を堪能したことを報告した。

2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。

この日、まさみさんは「やっとの思いで」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「お店行く度に毎回、売り切れ」「朝から並んでみたら目の前で売り切れ、、、」と、何度も購入に失敗していたことを告白。しかし、「ママ友が朝から1時間も並んでGETしてきてくれたのー」と、友人のおかげでようやく手に入ったことを写真とともに明かした。

念願の『もっちゅりん』について、「ミスタードーナツのポンデリングに似てるけどもっと、もっちりしてるー 不思議な感覚」と食感を絶賛。夫・遠藤も食べたといい「パパも食べたんだけど3種類食べ比べた結果いちごが好きらしい」と好みを報告し、「それにしてもどこの店舗行ってもいつも売り切れか並んでるのよーすんごい人気」とその人気ぶりに驚きを隠せない様子をつづった。

最後に、毎年購入を迷っているというスイカカッターについて触れ「意外とスイカが硬くて切れない時もあるって口コミも見るから毎年、買うの迷っている」と悩みを明かしつつ「でも、やっぱり欲しいなぁ～」とつづり、ブログを締めくくった。