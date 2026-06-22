お笑いコンビ「たくろう」が、22日までに更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。M―1グランプリ2025優勝後の給料事情を語った。

お笑いコンビ「納言」薄幸が芸人とお酒を飲みながら語り合う「やさぐれ酒場」の企画に登場した「たくろう」の赤木裕ときむらバンド。幸から給料事情について問われた赤木は、給料を巡る発言についてのトラブルを打ち明けた。

バラエティー番組で、隠し撮りされていた楽屋の様子が放送されるドッキリがあったといい、その中で先輩芸人から給料を問われ「楽屋だから」と思い正直に告白したところ、なんとそのまま放送されてしまったという。赤木は「さすがにオンエアでは隠すんやろなと思っていたら、オンエアもそのまま…ちょうど賞金が入った月だったので、僕のえぐい給料が映し出された」と明かした。

また別の番組では、赤木ときむらがお互いの貯金額を言わされるドッキリ企画があったといい、この時も「オンエアでは伏せてくれるんだろうな」と予想していたが、期待は外れたという。

給料が全国区に流れてしまったことで、赤木は妻から「なんか来るかもしれないし、怖いから本当にやめて」と言われたという。きむらは「（現金を）もってるぞと思われると本当に怖いから…」と指摘していた。